Từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến trọng dụng người tài..., các ý kiến từ cơ sở đều nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Lợi Nguyễn Thế Thạch:

Giao KPI đến từng cá nhân, lấy kết quả làm thước đo

Để các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thực sự đi vào cuộc sống, việc học tập, quán triệt cần được tiếp tục triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ từng công việc, tiến độ thực hiện, kết quả cần đạt và trách nhiệm của từng cá nhân.

Điểm mấu chốt là mỗi nhiệm vụ cần được lượng hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể, có thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm tra, đánh giá rõ ràng và quy trách nhiệm đến cùng. Mỗi cá nhân đều phải có chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI); nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét trách nhiệm, gắn với công tác đánh giá cán bộ hằng năm. Không thể chỉ dừng ở những yêu cầu như “đẩy mạnh”, “tăng cường” hay “tiếp tục phát huy” mà phải xác định rõ làm việc gì, khi nào hoàn thành và kết quả đạt được ra sao.

Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống cũng phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng:

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với xã Dương Hòa, việc triển khai nghị quyết phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể, sát tình hình thực tế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Việc nghiên cứu, quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương cần được gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Trong đó, đối với quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, xã Dương Hòa sẽ chú trọng tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên nắm vững các nguyên tắc, trách nhiệm và những yêu cầu cần tuân thủ.

Quan trọng nhất là phải đưa tinh thần của Nghị quyết vào từng nhiệm vụ thường xuyên, từng lĩnh vực công tác và từng hành động cụ thể của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức. Kết quả thực hiện cần được đánh giá bằng tiến độ công việc, chất lượng giải quyết các vấn đề thực tiễn và mức độ hài lòng của người dân.

Đảng viên Lưu Vân Trường (72 năm tuổi Đảng), Chi bộ thôn Bình Đà 1, xã Bình Minh:

Trọng dụng người thực tài, tạo động lực cống hiến

Qua theo dõi việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tôi nhận thấy Trung ương đã đặt ra yêu cầu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới với những nội dung sát thực tế.

Điều tôi tâm đắc là việc lựa chọn cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, đánh giá phải coi trọng phẩm chất, năng lực và kết quả thực tế. Cán bộ có tận tụy, có làm được việc hay không cần được nhìn nhận qua cả quá trình công tác, qua những việc đã giải quyết và uy tín trong tập thể, trong nhân dân. Đánh giá công tâm thì người có tài, có đức mới được giao việc phù hợp, có cơ hội phát huy khả năng.

Điều khiến tôi tin tưởng hơn là nghị quyết gắn đánh giá với sử dụng, bồi dưỡng và sàng lọc cán bộ. Người làm tốt được ghi nhận, người dám đổi mới vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ; người không đáp ứng yêu cầu được xem xét, bố trí lại kịp thời. Tôi mong khi triển khai, các cấp ủy, người đứng đầu khắc phục được sự nể nang, né tránh trong đánh giá; lắng nghe những góp ý có căn cứ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi nhiệm vụ cần có người chịu trách nhiệm, có kiểm tra kết quả, để những điều nghị quyết đặt ra trở thành kim chỉ nam cho sự thay đổi trong cách làm việc.