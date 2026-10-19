Việt Nam – Timor-Leste tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp

Đại sứ Phạm Bình Đàm làm việc với ông Duílio Marino Gusmão Araújo da Silva, Giám đốc điều hành Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Timor-Leste (TradeInvest).

Tại buổi làm việc, ông Duílio da Silva đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Xác định đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân là những ưu tiên của Chính phủ Timor-Leste, ông mong muốn TradeInvest thông qua Đại sứ quán tăng cường kết nối với các cơ quan đối tác Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Phía Timor-Leste khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại nước này.

Chia sẻ kinh nghiệm mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế và lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Đại sứ, việc gia nhập ASEAN và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút nguồn lực cho Timor-Leste, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực thực thi các cam kết. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các cơ quan chuyên môn hai nước theo nhu cầu hợp tác của Timor-Leste.

Từ thực tiễn thu hút đầu tư của Việt Nam, Đại sứ đề cập sự cần thiết của việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, với thủ tục minh bạch, chính sách ưu đãi phù hợp và chi phí cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ số trong đăng ký, cấp phép đầu tư; tăng cường phối hợp liên ngành để vận hành hiệu quả cơ chế một cửa; tạo thuận lợi về thị thực, lao động và đất đai cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Đối với dự án đánh bắt, chế biến hải sản của nhà đầu tư Việt Nam tại Timor-Leste, Đại sứ đề nghị phía sở tại hỗ trợ đẩy nhanh quá trình xem xét, cấp phép. Đại diện TradeInvest cho biết cơ quan này dự kiến tổ chức cuộc họp kỹ thuật với các bộ, ngành liên quan nhằm hướng dẫn nhà đầu tư, trao đổi phương án xử lý từng thủ tục.

TradeInvest khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai, vận hành dự án và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Hai bên cũng đã thảo luận khả năng phối hợp tổ chức diễn đàn và trao đổi đoàn doanh nghiệp nhằm tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Timor-Leste (28/7/2002–28/7/2027).

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)