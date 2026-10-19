Bộ đội Biên phòng đưa pháp luật đến gần đồng bào vùng cao. Ảnh: Đinh Trang

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang triển khai các hoạt động tuyên truyền gắn với những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống của người dân. Bên cạnh phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, các đơn vị phối hợp chuyển tải kiến thức pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, đồng thời hướng dẫn bà con phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, sinh kế, nâng cao trách nhiệm trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cụ thể, tại xã Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tuyên truyền pháp luật kết hợp hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân tại một số thôn trên địa bàn.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ phổ biến những nội dung cơ bản của ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Những nội dung này giúp bà con hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của cư dân khu vực biên giới, trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và chấp hành các quy định của pháp luật.

Việc đưa kiến thức pháp luật đến thôn, bản góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, chủ động phòng ngừa vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự. Khi hiểu rõ các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, bà con có thêm cơ sở để thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với tuyên truyền pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và vật nuôi. Việc lồng ghép những kiến thức thiết thực giúp bà con nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng và hạn chế nguy cơ thiệt hại trong chăn nuôi. Với đồng bào vùng cao, bảo vệ đàn vật nuôi cũng góp phần giữ gìn sinh kế, ổn định đời sống.

Bên cạnh việc lựa chọn nội dung sát nhu cầu như Sơn Vĩ, cách truyền đạt phù hợp cũng được chú trọng trong hoạt động phối hợp tuyên truyền tại xã Mèo Vạc. Tại đây, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã tổ chức 32 hội nghị tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại 32 thôn, thu hút 1.933 người dân tham dự.

Tham gia tuyên truyền, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Săm Pun đã phổ biến những quy định về biên giới quốc gia, hôn nhân gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường; pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để khắc phục rào cản ngôn ngữ, ngoài sử dụng tiếng phổ thông, báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phối hợp với cán bộ các Đồn Biên phòng Săm Pun, Sơn Vĩ phiên dịch nội dung sang tiếng Mông. Cách truyền đạt này phù hợp với bà con chưa thành thạo tiếng phổ thông, giúp người nghe thuận lợi hơn trong tiếp nhận, hiểu các quy định được phổ biến.

Trên cơ sở những nội dung đã tuyên truyền, đoàn công tác lồng ghép tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng câu hỏi trắc nghiệm và các tình huống gần gũi với đời sống. Nội dung tập trung vào quyền, nghĩa vụ của người dân trong các lĩnh vực hộ tịch, hôn nhân gia đình, đất đai, giao thông đường bộ, chính sách trợ giúp pháp lý; chính sách hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng…

Từ hướng dẫn phòng dịch ở Sơn Vĩ đến tuyên truyền bằng tiếng Mông, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại Mèo Vạc, những cách làm gần gũi, thiết thực đang giúp đồng bào dễ tiếp thu và vận dụng kiến thức vào đời sống. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, củng cố tình đoàn kết quân dân và cùng gìn giữ bình yên nơi biên giới./.