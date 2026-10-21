[Video] Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 4, tiếp tục thảo luận về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Hôm nay (20/10), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ tư.
Trong ngày làm việc thứ 4, Quốc hội dự kiến thảo luận tại tổ về một số dự án luật như: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án luật trong lĩnh vực thương mại, cạnh tranh, điện lực, thể dục thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quoc-hoi-buoc-vao-ngay-lam-viec-thu-4-tiep-tuc-thao-luan-ve-du-thao-bo-luat-to-tung-hinh-su-sua-doi-post996563.html