[Video] Hà Nội phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10

Phương án tổ chức thi công khe co giãn phía Bắc và thảm bê tông nhựa sửa chữa mặt cầu thực hiện theo hình thức rào chắn một nửa mặt đường mỗi chiều xe chạy. Các phương tiện được phân luồng cục bộ lưu thông qua nửa mặt đường còn lại, đồng thời kết hợp làn đường cùng chiều đang thi công trạm cân tải trọng trước. Sau khi hoàn thành một bên và bảo đảm an toàn, đơn vị thi công sẽ luân chuyển rào chắn sang phần đường đối diện.

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