Hà Nội: Siết chặt kiểm soát dừng, đỗ xe quanh phố cổ

CSGT và Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Ngày 19-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố cổ, tập trung nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, gây cản trở giao thông. Các tổ công tác trực tiếp kiểm tra khu vực có nhiều phương tiện ra vào, đặc biệt là các bãi trông giữ xe, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê trên các tuyến phố như Hàng Tre, Tràng Thi và khu vực các bệnh viện.

Yêu cầu các điểm trông giữ xe cam kết thực hiện đúng quy định trong phạm vi được cấp phép.

Lực lượng chức năng hướng dẫn chủ cơ sở, nhân viên trông giữ xe và khách đến giao dịch chấp hành quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời yêu cầu các chủ bãi trông giữ phương tiện, cơ sở kinh doanh ký cam kết không để xảy ra vi phạm về dừng, đỗ xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, sau thời gian triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên nhiều tuyến phố quanh khu vực phố cổ đã giảm rõ rệt, góp phần duy trì sự thông thoáng tại các tuyến đường từng là điểm nghẽn giao thông. Đây cũng là khu vực đang được duy trì các tiêu chí về trật tự đô thị, hướng tới xây dựng tuyến phố kiểu mẫu.

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải, taxi. Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bên cạnh tuần tra trực tiếp, CSGT tăng cường sử dụng hệ thống camera AI và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình làm căn cứ xử lý.

Đối với các phương tiện dừng, đỗ kéo dài, gây cản trở giao thông nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc không thể liên lạc với người điều khiển, lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định; trường hợp cần thiết, tổ chức cẩu kéo phương tiện để giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình, phạt nguội các vi phạm.

Từ ngày 15-10 đến 19-10, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý trực tiếp tại hiện trường 38 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ xe; đồng thời ghi hình, thu thập tài liệu làm căn cứ xử lý nguội đối với gần 50 trường hợp khác.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục phối hợp với Công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, nhất là những phương tiện vi phạm nhưng không có lái xe tại chỗ hoặc tài xế cố tình vắng mặt. Qua đó, duy trì trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm đường phố thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.