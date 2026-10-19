[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr của Đại học Copenhagen
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đến thăm Viện Niels Bohr - viện nghiên cứu vật lý nổi tiếng thuộc Đại học Copenhagen.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-vien-nghien-cuu-niels-bohr-cua-dai-hoc-copenhagen-post996627.html