Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Nguyễn Hải Trâm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Đức Ấn, Thống đốc NHNN; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức tín dụng và các cấp Hội.

Trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện sự bền bỉ, trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng thích ứng. Từ vai trò hậu phương trong các cuộc kháng chiến, phụ nữ ngày càng có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu thực tế lao động nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động xã hội, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt khoảng 30% và tỉ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thuộc nhóm cao trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh. Điều đó khẳng định phụ nữ là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và một trong những động lực quan trọng của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp thiết thực của cán bộ ngành Ngân hàng và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đánh giá kết quả phối hợp giữa NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận hai cơ quan đã xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, nhất là tín dụng chính sách, đến với hội viên thông qua mạng lưới hàng chục nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Sự phối hợp này không chỉ tạo kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả mà còn giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy làm kinh tế, chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người sản xuất ngày càng lớn. Vì vậy, cần tạo điều kiện để các chủ thể này tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn, với chi phí hợp lý. Khi vốn đến đúng người, đúng nhu cầu, với chi phí hợp lý sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận sự tham gia của các ngân hàng thương mại trong hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính. Thực tế cho thấy nhiều phụ nữ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp thiết thực của cán bộ ngành Ngân hàng và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, phụ nữ cần được tạo điều kiện để phát huy năng lực, tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động kinh tế, không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà thực sự trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho gia đình, xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, tạo điều kiện để chị em mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Để chương trình thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập trung triển khai đồng bộ bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Kiến tạo hệ sinh thái giúp phụ nữ khởi nghiệp

Thứ nhất, tạo nền tảng tài chính vững chắc để thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới phải hướng trọng tâm vào kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó, vốn tín dụng phải gắn chặt với tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường. Việc hỗ trợ phụ nữ cần hướng tới tham gia các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, kể cả chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ dừng lại ở khâu cho vay vốn.

Để làm được điều này, NHNN cần định hướng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm, quy mô, chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành.

Đồng thời, các cấp Hội phải phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối thông qua các diễn đàn giữa ngân hàng, doanh nghiệp và hội viên. Qua đó, giúp những dự án, phương án kinh doanh có triển vọng tiếp cận nguồn vốn phù hợp, thuận lợi hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đây là những giải pháp quan trọng nhằm triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 và Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.

Tinh thần xuyên suốt là nguồn lực tài chính phải được kết nối với kiến thức, công nghệ và thị trường, giúp phụ nữ tổ chức sản xuất, phát triển kinh doanh bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập trung triển khai đồng bộ bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thứ hai, đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính, thúc đẩy mạnh mẽ tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, việc triển khai chương trình cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính vi mô và các định chế tài chính khác.

Cùng với cung ứng vốn, ngành Ngân hàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ngân hàng số.

Việc mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính phải đi đôi với nâng cao năng lực sử dụng, giúp phụ nữ tiếp cận các phương thức giao dịch mới một cách chủ động, an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt yêu cầu chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao nhận thức và khả năng phòng, chống gian lận, lừa đảo, tấn công mạng. Mục tiêu không chỉ là giúp phụ nữ sử dụng dịch vụ ngân hàng số mà còn làm chủ công nghệ, nhận diện rủi ro và thực hiện giao dịch tài chính an toàn, hiệu quả.

Thứ ba, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội, kiên định nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh việc phát triển tín dụng thương mại, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu chương trình tiếp tục ưu tiên nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tín dụng chính sách phải tiếp tục là điểm tựa vững chắc, giúp phụ nữ xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với đó, ngành Ngân hàng và các cấp Hội cần lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động an sinh thiết thực. Phó Thủ tướng Thường trực đề cập các chương trình như "Kết nối yêu thương", "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ dinh dưỡng học đường, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát triển đội ngũ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thứ tư, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, là yêu cầu được Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đối với ngành Ngân hàng, tổ chức Hội và các cấp chính quyền.

Kế hoạch phối hợp phải được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu có thể đo lường, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả đến từng cấp cơ sở.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thành công của chương trình phải thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong năng lực làm chủ kinh tế của phụ nữ. Cụ thể, khả năng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả hơn; doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, quản lý phát triển bền vững hơn; thu nhập và chất lượng cuộc sống của hội viên ngày càng được nâng lên.

Để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là sự chủ động, nỗ lực của chính phụ nữ. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn chị em phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ để mở rộng sản xuất, khẳng định vị thế trên thương trường và trong xã hội.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực kêu gọi, khuyến khích phụ nữ từ các hộ kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề phấn đấu thành lập doanh nghiệp; từ doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước phát triển thành những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, muốn phát triển kinh tế phải dựa vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dẫn kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là trong các chuỗi sản xuất, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng số lượng doanh nghiệp của Việt Nam còn khiêm tốn so với quy mô dân số.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu thực tế cả nước hiện có khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp và đang phấn đấu đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục phát triển đội ngũ doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô, chất lượng, năng lực quản trị và khả năng tạo việc làm.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp Hội Phụ nữ, ngành Ngân hàng và chính quyền các cấp cùng chung sức thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nền kinh tế, đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Phạm gia Túc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nữ lãnh đạo nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Hướng tới những mục tiêu cụ thể

Phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, thông qua hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và phối hợp quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro.

Đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng. Các cấp Hội cũng phối hợp với Agribank đưa vốn đến hội viên thông qua các tổ vay vốn, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận tín dụng chính thức, góp phần phòng ngừa tín dụng đen.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, điểm mới của Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là mở rộng đồng bộ đối tượng thụ hưởng, nội dung hợp tác và chủ thể tham gia. Trong đó, huy động sâu rộng hơn sự tham gia của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chương trình phối hợp góp phần thực hiện các mục tiêu của hai Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ, tư vấn 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập.

Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở khả năng tiếp cận vốn mà phải gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển sinh kế bền vững và quản trị rủi ro.

Ngành Ngân hàng sẽ phối hợp với các cấp Hội kết nối chính sách với nhu cầu thực tế; hướng dẫn thủ tục, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp và tổ chức các diễn đàn kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, nữ hội viên sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực tài chính toàn diện và chuyển đổi số, NHNN sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức tín dụng và cơ sở đào tạo như Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn.

Hoạt động này hướng tới mục tiêu 100% tổ trưởng các tổ vay vốn được trang bị kỹ năng số theo lộ trình. Đồng thời, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng ngừa gian lận tài chính và hỗ trợ số hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, thích ứng với phát triển bền vững; huy động trách nhiệm xã hội của ngành Ngân hàng để hỗ trợ các chương trình an sinh.

Đối với tổ chức thực hiện, Thống đốc đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh khu vực và các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả thực hiện.

Hai bên sẽ đánh giá kết quả hằng năm, sơ kết năm 2028 và tổng kết năm 2030; đồng thời gắn kết quả thực hiện với công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tránh hình thức, dàn trải.

Đánh giá hiệu quả bằng việc làm và thu nhập

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, có ý chí vươn lên, tinh thần cần cù, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tuy nhiên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ khởi nghiệp không chỉ cần nguồn vốn. Chị em còn cần kiến thức, công nghệ, thị trường, niềm tin và sự đồng hành để biến nguồn vốn thành sinh kế bền vững.

Theo bà Lê Thị Thủy, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận công bằng với các nguồn lực phát triển không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, nâng cao chất lượng phát triển và tiến bộ xã hội.

Ngành Ngân hàng có thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại; trong khi tổ chức Hội có mạng lưới rộng khắp, gần gũi hội viên và khả năng vận động, tổ chức thực hiện ngay từ cơ sở.

Sự kết hợp thế mạnh của hai bên là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các đề án của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 và hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.

Về trách nhiệm của tổ chức Hội, bà Lê Thị Thủy đề nghị các cấp Hội lấy nhu cầu chính đáng của phụ nữ làm trung tâm, chủ động nắm chắc điều kiện và khả năng tiếp cận vốn của từng nhóm đối tượng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đồng hành cùng phụ nữ từ khi tiếp cận nguồn vốn phù hợp, an toàn đến tổ chức sản xuất và ổn định sinh kế.

Các cấp Hội cần phát huy vai trò kết nối nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kiến thức, công nghệ, kỹ năng số, quản trị sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh vận động hội viên sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số an toàn; nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo và tín dụng đen.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu đổi mới phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Các ban, đơn vị Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với hệ thống ngân hàng, cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch, nhiệm vụ và mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương; kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở, đề xuất giải pháp tháo gỡ những trở ngại trong tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Theo đó, hiệu quả phối hợp không chỉ được đánh giá bằng số lượng hoạt động hay quy mô nguồn lực mà quan trọng hơn là số phụ nữ được thụ hưởng, số việc làm được tạo ra, số mô hình kinh tế phát triển bền vững và mức cải thiện thu nhập, đời sống của phụ nữ.

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chứng kiến đại diện các ngân hàng chung tay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

* Tại lễ ký kết, 8 ngân hàng thương mại tiếp tục ủng hộ chương trình "Kết nối yêu thương" thêm 40 tỷ đồng. Trước đó, ngày 5/10, chương trình đã nhận được 14 tỷ đồng ủng hộ từ 5 ngân hàng thương mại.

Theo thông tin của Ban Tổ chức, đến nay có 9 ngân hàng tham gia ủng hộ chương trình với tổng số tiền 54 tỷ đồng, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.