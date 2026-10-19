Việt Nam - Đan Mạch: Từ nền tảng tin cậy đến hợp tác đồng kiến tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch).

Phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ câu chuyện phát triển của Việt Nam; khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước. Nhắc lại năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân và nay tiếp tục mở rộng sang năng lượng, khí hậu, công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ có 2 bài học lớn được rút ra từ chặng đường 55 năm hữu nghị: Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới. Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại; tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và Đối tác Chiến lược xanh (năm 2023), hai nước cần một mô hình hợp tác mới toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

Đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do. Trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi tăng trưởng nhanh nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường hay chịu tụt hậu công nghệ. Do đó, khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc - tiêu biểu là Đại học Copenhagen. Nhằm thu hút và phát huy tài năng, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng môi trường nghiên cứu coi trọng chất lượng, tính trung thực và kết quả đóng góp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học trẻ. Hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, là những thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Bên cạnh đó, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đồng thời thúc đẩy quan hệ ASEAN - Đan Mạch và ASEAN - EU đi vào thực chất. Là những quốc gia biển, Việt Nam mong Đan Mạch ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Khi cùng chia sẻ những giá trị chung ấy, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ vượt qua khuôn khổ song phương để đóng góp tích cực cho một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững. Trong hành trình đó, các bạn sinh viên ngồi đây chính là lực lượng tiên phong viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Sau khi kết thúc phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò quá trình chuyển đổi xanh trong mô hình phát triển mới của Việt Nam; việc hợp tác với các trường đại học quốc tế nên tập trung vào những lĩnh vực nào để thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển từ mô hình tăng trưởng thiên về sản xuất sang mô hình cân bằng hơn không có nghĩa là giảm vai trò của sản xuất hay xuất khẩu. Điều quan trọng là kết hợp năng lực sản xuất cạnh tranh với sức mua trong nước thông qua các biện pháp như phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các mô hình kinh tế mới như kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo, kinh tế bạc, kinh tế tầm thấp, công nghiệp văn hóa.