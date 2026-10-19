Xây dựng Trại giam Đắk P'lao vững mạnh từ nền tảng tổ chức Đảng

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khi tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao thì kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân đạt hiệu quả và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trại giam Đắk P’lao chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, vững mạnh

Vững vàng từ nền tảng chính trị, tư tưởng

Công tác tại trại giam có những yêu cầu rất riêng. Môi trường làm việc khép kín, nhiệm vụ diễn ra thường xuyên, liên tục; đối tượng quản lý đa dạng, phức tạp; yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn luôn ở mức cao. Trong điều kiện đó, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy, lãnh đạo Trại giam Đắk P’lao xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên. Qua sinh hoạt chi bộ, các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên được nhắc nhở tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất và danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi nghị quyết, chủ trương của cấp ủy phải được cụ thể hóa trong từng ca trực, từng vị trí và từng nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác xây dựng Đảng vì thế không dừng ở sinh hoạt, học tập mà phải thể hiện bằng hành động hằng ngày. Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật, quy trình công tác; gương mẫu trong ứng xử, giao tiếp; tận tụy với công việc và có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị: bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; quản lý chặt chẽ phạm nhân; thực hiện đúng chế độ, chính sách; tổ chức giáo dục, cải tạo; thi hành án phạt tù đúng quy định và chủ động phòng ngừa nguy cơ phức tạp phát sinh.

Từ nghị quyết đến nhiệm vụ quản lý, giáo dục

Công việc của cán bộ trại giam phần lớn diễn ra thầm lặng. Có những ca trực kéo dài trong đêm; những ngày lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám vị trí; nhiều người lâu năm gắn bó với khu giam, phân trại, địa bàn xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Công việc không ồn ào nhưng đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và trách nhiệm cao.

Trong quản lý, giáo dục phạm nhân, mỗi cán bộ vừa phải giữ nghiêm nguyên tắc, vừa cần có phương pháp phù hợp; nghiêm minh nhưng không cực đoan, nhân văn nhưng không buông lỏng kỷ luật. Nhiệm vụ của cán bộ trại giam không chỉ là quản lý người chấp hành án mà còn góp phần giúp họ nhận thức sai phạm, chấp hành quy định, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi.

Giáo dục, lao động, học nghề góp phần giúp phạm nhân thay đổi nhận thức, chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng

Sự tiến bộ của phạm nhân cũng là một thước đo quan trọng. Một phạm nhân biết nhận ra sai lầm, có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực cải tạo, học nghề, lao động, rèn luyện và chuẩn bị hành trang trở về với gia đình là kết quả đáng ghi nhận của quá trình giáo dục, cải tạo.

Từ yêu cầu đó, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; kết hợp giáo dục pháp luật, đạo đức với hướng nghiệp, dạy nghề, lao động và các hoạt động cải tạo phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là giúp người chấp hành án có thêm động lực sửa chữa lỗi lầm, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và nâng cao khả năng tái hòa nhập cộng đồng.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng có ý nghĩa đặc biệt. Một cán bộ chấp hành nghiêm điều lệnh, có tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đến đồng chí, đồng đội. Một đảng viên tận tụy sẽ tạo động lực cho quần chúng noi theo. Một người chỉ huy sâu sát, công tâm sẽ góp phần củng cố đoàn kết nội bộ và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở

Muốn xây dựng đơn vị vững mạnh, trước hết phải xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót.

Cán bộ Trại giam Đắk P’lao thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân gắn với kỷ luật và tính nhân văn

Cùng với đó là nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở; mỗi chi bộ là nơi tập hợp, đoàn kết cán bộ, chiến sĩ; mỗi đảng viên là tấm gương trong công tác và sinh hoạt.

Trách nhiệm nêu gương cần gắn với hiệu quả công việc, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân. Khi mỗi cán bộ, đảng viên tự giác biến yêu cầu xây dựng Đảng thành hành động hằng ngày, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến trong chất lượng công tác của đơn vị.

Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân nói chung và tại đơn vị trại giam nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Con đường xây dựng Trại giam Đắk P’lao ngày càng chính quy, kỷ luật, nhân văn bắt đầu từ những việc cụ thể: một chi bộ đoàn kết, một cấp ủy trách nhiệm, một cán bộ gương mẫu, một ca trực nghiêm túc, một phạm nhân có chuyển biến tích cực.

Mỗi việc làm tốt được tích lũy sẽ tạo thành sức mạnh tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh, danh dự và tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, giữ vững an ninh, an toàn cơ sở giam giữ và góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.