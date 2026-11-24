Một ngày của ngư dân làng biển thường bắt đầu từ rất sớm.

Một ngày mới của ngư dân các làng biển ở phường Nam Sầm Sơn, xã Quảng Ninh, xã Tiên Trang (tỉnh Thanh Hóa) thường bắt đầu từ khoảng 3-4 giờ sáng. Trong màn đêm mịt mùng, tiếng máy kéo nổ vang, ánh đèn pin lấp lóe, bước chân người rậm rịch đưa bè mảng ra biển. Thời điểm này cũng là lúc một số bè mảng đi đánh bắt từ hôm trước trở về. Làng biển bắt đầu lao xao và hiện rõ dần lên theo ánh sáng bàng bạc hắt vào từ ngoài biển.

Ngư dân các làng biển ở Thanh Hóa đánh bắt nhiều loại hải sản. Trong năm, với ngư dân chuyên bè mảng, đánh bắt gần bờ thường tập trung vào cá trích và moi. Trong đó, mùa cá trích chính vụ kéo dài từ khoảng tháng 12 âm lịch cho đến tháng 4 năm sau; còn moi có 2 vụ, vụ Chiêm vào tháng 6 và tháng 7 âm lịch, vụ Mùa kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng Giêng năm sau. Xen kẽ giữa cá trích và moi, ngư dân còn đánh bắt ghẹ, tôm tít, mực và các loại cá như: lẹp, ve, nục, đục, bơn, khoai, cơm...

Khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời hừng lên, bãi biển bắt đầu nhộn nhịp. Bè mảng hối hả từ ngoài biển trở về. Người, xe cộ từ trong làng ùa ra. Tiếng người, tiếng máy hòa trong tiếng sóng xao động cả một vùng.

Các cuộc “đấu giá” hải sản được diễn ra ngay trên bãi biển.

Vui nhộn và hấp dẫn nhất là các phiên “đấu giá” hải sản, được tổ chức ngay trên bãi biển. Khi bè mảng cập bờ, các thương lái ngay lập tức “tụm” lại và ra giá. Việc “ăn sóng nói gió” giữa thương lái và chủ bè, rồi giữa các thương lái với nhau diễn ra rất sôi nổi, tiếng người át cả tiếng sóng. Nhiều thời điểm, việc mua bán khá căng, quyết liệt, có cảm tưởng như chuẩn bị... đánh nhau đến nơi.

Ngoài dùng cân, hai bên còn “đấu giá” theo kiểu “tù mù”. Ví dụ, thương lái ra giá “mớ” này (thường dùng cho các loại cá tôm chưa phân loại) 500.000 đồng, chủ bè thấy hợp lý thì hai bên trao tiền và hàng luôn, nếu chưa vừa ý thì tiếp tục “cò kè”.

Sau một thời gian “cò kè bớt một thêm hai”, các mẻ cá, tôm, moi... đều được chốt giá. Lập tức tiền trao tay. Những mẻ cá, tôm... cũng nhanh chóng được xếp lên xe máy đưa đi để đến các chợ, nhà hàng, bán dạo...

Buổi sáng ở làng biển.

Các “phiên chợ” trên bãi biển “hợp” lại nhanh nhưng tan cũng rất nhanh. Chỉ khoảng 30 phút đến 1 giờ bãi biển trở lại khung cảnh vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài bóng người. Lúc này, bè mảng cũng đã nằm tràn trên bãi cát, chỉ còn nghe tiếng sóng và gió. Đây cũng là thời điểm ngư dân nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Quả thật, có trải nghiệm dậy sớm cùng ngư dân mới thấy: Nghề biển dẫu còn chưa hết nhọc nhằn, nhưng người làng biển luôn tràn đầy sinh khí, năng lượng.