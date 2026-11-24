Cách trung tâm phường Sa Pa khoảng 20 km, Séo Mý Tỷ thuộc xã Tả Van là thôn nhỏ nằm giữa núi rừng, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông.

Để đến hồ Séo Mý Tỷ, du khách phải vượt qua khoảng 12 km đường đèo quanh co, với nhiều đoạn dốc cao và mặt đường gập ghềnh.

Điểm nhấn của nơi đây là hồ nước rộng khoảng 60 ha, được hình thành từ quá trình ngăn đập xây dựng thủy điện. Mặt hồ xanh trong, phẳng lặng, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp tạo nên khung cảnh hoang sơ, thơ mộng.

Hồ Séo Mý Tỷ thuộc xã Tả Van, rộng khoảng 60 ha, được hình thành khi đập thủy điện được xây dựng tại đây.

Sự hòa quyện giữa mặt hồ xanh biếc và những dãy núi trùng điệp tạo nên khung cảnh thơ mộng, khiến nơi đây được ví như một góc châu Âu thu nhỏ giữa đại ngàn Tây Bắc.

Nằm trong vùng núi Hoàng Liên Sơn, hồ này không chỉ là địa điểm tự nhiên tuyệt vời với cảnh quan nên thơ mà còn là nơi sinh sống của cộng đồng người Mông địa phương, nơi họ vẫn duy trì những phong tục truyền thống đặc sắc.

Du khách tìm đến hồ để chụp ảnh, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên nhiên.

Các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc bên hồ Séo Mý Tỷ.

Nhiều bạn trẻ chọn Séo Mý Tỷ làm điểm chụp ảnh khi đến Tả Van. Có người ví khung cảnh nơi đây như một góc châu Âu.

Hồ Séo Mý Tỷ thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ.

Dù đường vào hồ có nhiều đoạn dốc và quanh co, vẻ đẹp hoang sơ của hồ Séo Mý Tỷ vẫn thu hút nhiều du khách.

Điểm nhấn của nơi này có lẽ nằm ở độ cao ấn tượng 1.677m so với mực nước biển, nổi tiếng là hồ nước ngọt nhân tạo cao nhất Việt Nam và thuộc nhóm những hồ cao nhất Đông Dương. (Thông tin theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam).

Những ngày này, nhiều bạn trẻ đến hồ Séo Mý Tỷ ngắm cảnh, chụp ảnh.