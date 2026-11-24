Trình diễn của các Câu lạc bộ trong Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Thanh Thuỷ, Phù Ninh, Thanh Ba và Long Cốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), những ngày qua, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm và trải nghiệm di sản trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động diễn ra sôi nổi, đa dạng, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ, đồng thời tạo động lực kết nối văn hóa với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026, đồng loạt khai mạc sáng 22/11 tại ba khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Hội trại thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tham gia với nhiều không gian trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng, miền, dân tộc.

Các gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu, lễ hội, di sản, ngành nghề truyền thống và những sản phẩm đặc trưng; kết hợp giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh nghệ thuật về quê hương Đất Tổ.

Hội trại và trình diễn áo dài tại phường Hòa Bình. (Ảnh TTXVN phát)

Cùng với hoạt động giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu, hội trại còn tổ chức trình diễn áo dài, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Hoạt động này không chỉ tôn vinh tâm huyết, sức sáng tạo của các nghệ nhân và làng nghề truyền thống, mà còn mở rộng cơ hội giao thương, quảng bá sản phẩm địa phương, từng bước biến di sản văn hóa thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị,” diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và công chúng.

Thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật, chương trình giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người Phú Thọ trong lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương.

Đáng chú ý, bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm, chương trình còn tổ chức giao lưu “Tác giả-Tác phẩm,” xây dựng không gian đọc và trải nghiệm tri thức, giúp công chúng tìm hiểu văn hóa các dân tộc thông qua những hoạt động như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan. Những hình thức giới thiệu trực quan, sinh động góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hoạt động tại Triển lãm ảnh đẹp du lịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong lĩnh vực quảng bá du lịch, triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026”, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, mang đến cho người xem những góc nhìn đa dạng về cảnh quan, di sản và con người vùng Đất Tổ.

Các tác phẩm được bố trí theo bốn không gian chủ đề gồm “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ”, “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa”, “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” và “Phú Thọ qua ống kính nghệ sỹ Nguyễn Khắc Hào”.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán và đời sống của đồng bào các dân tộc được tái hiện sinh động.

Đặc biệt, không gian giới thiệu các tác phẩm của nghệ sỹ Nguyễn Khắc Hào, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026, tạo điểm nhấn cho triển lãm. Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế.

Không chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được mở rộng đến các địa phương, khu, điểm du lịch với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản. Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, các hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị di sản góp phần tăng cường kết nối giữa bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Các hoạt động thể thao cũng tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng, nổi bật là Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026”. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn tạo điều kiện giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Ở cơ sở, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương được tổ chức gắn với bảo tồn di sản và phát triển du lịch cộng đồng. Tiêu biểu là Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy của người Mường tại xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa-Du lịch tại xã Thung Nai; các chương trình trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa-Du lịch Long Cốc năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất. Các hoạt động góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương, từng bước thúc đẩy hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn trải nghiệm văn hóa với khám phá thiên nhiên.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho thấy sự đa dạng trong cách thức tổ chức, từ không gian trưng bày, triển lãm đến biểu diễn nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm di sản tại cộng đồng. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, lan tỏa rộng rãi; vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo tồn, phát huy di sản tiếp tục được đề cao, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua việc gắn kết các hoạt động văn hóa với quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch, Phú Thọ từng bước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế văn hóa của địa phương, biến di sản thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ giàu truyền thống, năng động và hội nhập./.