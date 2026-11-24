Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1948, tại xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay thuộc phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh). Năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trải qua quá trình chiến đấu, công tác, đồng chí được giao giữ chức Đại đội trưởng Đại đội 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34).

Các lực lượng di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Phúc về Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Triều để tổ chức lễ an táng.

Ngày 28-9-1978, trong khi chỉ huy đơn vị chiến đấu ngoan cường, chống trả quân địch tại chiến trường biên giới Tây Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã anh dũng hy sinh khi mới 30 tuổi.

Sau khi hy sinh, phần mộ của liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Ninh. Năm 2011, hài cốt đồng chí được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà Xuân Sơn, Đông Triều. Thể theo nguyện vọng của gia đình, ngày 24-11-2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Phúc được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Triều.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Triều.

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Xuân Phúc; đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lễ an táng được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đối với người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.