Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và người bệnh cùng tham gia trải nghiệm viết thư pháp. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Ngày 23/11, nghệ thuật truyền thống hiện diện ở hai không gian của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực diễn ra chương trình "Việt Nam qua những sắc màu", trẻ em nghe nhạc cụ dân tộc và xem nghệ nhân nặn tò he.

Những ngày con sốt, người mẹ ở phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, thường để ý xem con còn khó chịu hay không. Tuy nhiên, khi hòa mình vào không gian sắc màu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị thấy con gái sáu tuổi chăm chú nhìn nghệ nhân nặn tò he, gọi tên con vật mình thích rồi vui vẻ chờ đến lượt. Hiện con vẫn cần thời gian điều trị nhưng thấy con có trải nghiệm vui như vậy đã là điều khiến chị nhẹ lòng.

Niềm vui của bệnh nhi khi được nhận mẫu tò he. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Bàn tò he là một phần của chương trình “Việt Nam qua những sắc màu" do Công đoàn Bệnh viện phối hợp với Phòng Công tác xã hội tổ chức. Tiếng đàn tranh, sáo trúc của sinh viên Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vang lên trong khuôn viên bệnh viện.

Ở bàn nặn, những con vật quen thuộc giúp bệnh nhi bắt chuyện với nghệ nhân. Khi chú thỏ hay chú gà dần hiện ra từ những phần bột màu, các em reo lên, chỉ cho người nhà xem. Qua một việc vừa sức là chọn hình mình thích, trẻ có dịp theo dõi cách người thợ làm ra món đồ chơi dân gian.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Trong khi đó, ở thư viện của bệnh viện, người lớn tham gia theo một cách khác. Tại buổi "Cùng vững bước số 9-Nét chữ gửi bình an", dành cho người bệnh các khoa Tim mạch can thiệp, Lão và Lọc máu, tiếng đờn ca tài tử Nam bộ gợi lại những làn điệu quen thuộc.

Khi nghe câu ca "Ai mua bánh bông lan hông?" trong bài vọng cổ "Bánh bông lan", nhiều người hưởng ứng, hòa giọng cùng nghệ nhân kèm theo sự vỗ tay tán dương của mọi người.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Bác sĩ Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tham gia hòa giọng theo các tiết mục nghệ thuật. Bác sĩ chia sẻ, những buổi sinh hoạt như vậy tạo dịp để người bệnh và nhân viên y tế thư giãn, gần gũi hơn sau những giờ điều trị, làm việc.

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho rằng chăm sóc người bệnh cần quan tâm đến đời sống tinh thần, nhất là với những người điều trị dài ngày hoặc thường xuyên phải đến bệnh viện.

Một buổi giao lưu có thể là khoảng thời gian thư giãn và đem lại sự động viên, với người nhà bệnh nhi, ý nghĩa của buổi sinh hoạt hiện lên qua một thay đổi nhỏ. Người mẹ bớt lo khi thấy con vui vẻ và hào hứng như những lúc được chơi ở nhà.

Bệnh nhân tham gia viết thư pháp cầu mong sức khỏe bình an. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Việc đưa nghệ thuật vào bệnh viện cũng tạo ra một dịp gặp gỡ khác giữa người bệnh và nhân viên y tế. Bác sĩ Lê Trương Mỹ Thuận, công tác tại Phòng Quản lý chất lượng, cho biết chị hào hứng khi được tham gia hoạt động văn hóa ngay tại nơi làm việc.

Trong một buổi sinh hoạt chung, nhân viên y tế có thể ngồi nghe nhạc, xem nghệ nhân viết thư pháp và trò chuyện với người bệnh, thân nhân. Những cuộc gặp như vậy có ý nghĩa riêng với những người vốn thường tiếp xúc với nhau trong giờ khám hoặc khi thực hiện các công việc chăm sóc.

Hai chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức hài hòa, phù hợp với từng nhóm người bệnh. Trẻ em có thể bắt đầu từ một trò chơi hoặc món đồ quen thuộc. Trong khi người cao tuổi có thể muốn nghe một làn điệu cũ, người khác muốn hát hay thử cầm bút viết một chữ thư pháp.

Bệnh nhân và y bác sĩ đã có hoạt động trải nghiệm đáng quý hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TOÀN NGUYỄN)

Nghệ thuật truyền thống có thể góp mặt bằng những hình thức gần gũi, để người bệnh được gặp gỡ, trò chuyện và tiếp tục làm những việc mình yêu thích trong những ngày điều trị.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường y tế nhân văn, nơi người bệnh không chỉ được quan tâm về sức khỏe thể chất mà còn được sẻ chia về cảm xúc, nơi nhân viên y tế cũng được quan tâm, kết nối và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần tích cực.

Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại bệnh viện cho thấy câu chuyện về tổ chức chăm sóc: làm sao để người phải điều trị dài ngày vẫn có cơ hội tham gia đời sống văn hóa.

Để sự quan tâm ấy được duy trì, các hoạt động cần được bố trí phù hợp với sức khỏe, lịch điều trị và nguyện vọng của người bệnh. Đó cũng là một yêu cầu của chất lượng chăm sóc, bởi trong thời gian ở viện người bệnh vẫn cần được trò chuyện, được lựa chọn và giữ mối liên hệ với đời sống bên ngoài.