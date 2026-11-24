Trong dòng chảy văn hóa phương Đông, mỗi linh vật trong thập nhị địa chi đều mang một triết lý nhân sinh sâu sắc. Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và năm Đinh Mùi 2027, nghệ nhân Bùi Văn Tự lựa chọn hình tượng loài dê không chỉ hiện lên với vẻ hiền hòa, cát tường mà còn được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ và khí chất tiên phong. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhìn từ góc độ mỹ thuật và di sản, câu chuyện về linh vật dê hôm nay là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo chia sẻ của anh Tự, cha ông ta từ xa xưa đã vận dụng tư duy “Quan vật thủ tượng” – quan sát tự nhiên để đúc kết thành ngôn ngữ tạo hình giàu ý nghĩa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Loài dê với đôi mắt đồng tử nằm ngang giúp mở rộng tầm nhìn bao quát, cùng khả năng giữ thăng bằng vững chãi trên những vách núi cheo leo đã gợi mở hình ảnh người thủ lĩnh bản lĩnh, điềm tĩnh trước biến thiên thời cuộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khi bước vào không gian điêu khắc đương đại, hình tượng ấy được chắt lọc tinh tế qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn Việt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những hoa văn trống đồng cổ kính, mặt trời 12 tia sáng biểu trưng cho nguồn năng lượng sinh thành hay ngôi sao Khuê đại diện cho ánh sáng tri thức được lồng ghép hài hòa trên thân linh vật. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự giao thoa này không chỉ tạo nên giá trị thẩm mỹ độc đáo mà còn khẳng định bản sắc riêng biệt của mỹ thuật Việt Nam: kế thừa tinh hoa cổ truyền để kiến tạo ngôn ngữ của thời đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sức sống của những biểu tượng văn hóa ấy càng thêm trọn vẹn khi đặt trong mạch nguồn của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) – dịp để cộng đồng cùng nhìn lại, tôn vinh và lan tỏa các giá trị tinh thần cốt lõi của dân tộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Văn hóa không nằm im trong những trang sử hay viện bảo tàng, mà hiện hữu sống động qua từng tác phẩm nghệ thuật, từng nếp nghĩ và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam hôm nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tác phẩm có tên gọi Thanh Dương Đăng Lĩnh gợi lên hình ảnh chú dê thanh tao, vươn mình lên đỉnh núi đón ánh bình minh, mang theo sức sống, ý chí và khát vọng khai mở những hành trình mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong bố cục điêu khắc, linh vật hiện lên với dáng đứng hiên ngang, chân bước vững chãi trên mỏm đá, thân hình săn chắc, ánh mắt kiên định hướng về phía trước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Núi đá tượng trưng cho những thử thách và đỉnh cao cần chinh phục; mây và sóng biểu trưng cho sự vận động, biến thiên không ngừng của thời cuộc. Giữa không gian ấy, chú dê vẫn giữ được thế đứng vững vàng, thể hiện bản lĩnh làm chủ hoàn cảnh và tinh thần tiên phong mở lối. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đằng sau mỗi tác phẩm linh vật tinh xảo ấy là hành trình lặng thầm của sự truyền nghề và tiếp nối bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đó không chỉ là việc dạy kỹ thuật cầm đục, pha màu hay giữ lửa lò, mà còn là truyền dạy cái “thần” của văn hóa Việt – sự tỉ mỉ, lòng tự tôn dân tộc và tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ bàn tay tài hoa của người thợ thủ công đến tư duy thẩm mỹ hiện đại, di sản văn hóa Việt Nam đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, vững vàng chinh phục những đỉnh cao mới như chính dáng đứng hiên ngang của linh vật trên đỉnh núi đón ánh bình minh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)