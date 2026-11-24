Chư vị Trưởng lão dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Thi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Thượng toạ Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Đức Thành, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Trước đó, Hòa thượng Thích Tâm Thọ, trụ trì tịnh viện Liên Hoa đã quang lâm Phật điện cử hành nghi thức cúng ngọ, sau đó trang nghiêm cung tiến Giác linh cố Hòa thượng tại Tổ đường.

Hòa thượng Thích Tâm Thọ, sám chủ nghi thức Phổ Phật cúng ngọ

Hòa thượng Thích Trừng San thế danh là Nguyễn San (sau đổi là Trần Văn Lâu), sinh năm Nhâm Tuất (1922), tại thôn Phú Khánh, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Lợi, thân mẫu là cụ bà Trương Thị Tý, đều là Phật tử thuần thành, thâm tín Tam bảo.

Vốn sinh trong gia đình có túc duyên Phật pháp sâu dày, nên năm 8 tuổi, ngài đã xin phép song thân được xuất gia tu học với Hòa thượng Phổ Hiện, chùa Khánh Long (Diên Khánh), được ban pháp danh Trừng San, tự Minh Hiền.

Cung tiến Giác linh Hòa thượng

Sau khi Bổn sư viên tịch, ngài y chỉ với vị kế thế trụ trì là Hòa thượng Chánh Ký. Năm Quý Mùi (1943), ngài được Hòa thượng y chỉ sư gửi đến thọ học tại chùa Hải Đức (Nha Trang).

Mùa đông năm 1945, ngài thoát ly, tham gia Việt Minh. Sau một thời gian hoạt động Cách mạng, ngài đã bị địch bắt giam ở nhà ngục Kon Tum suốt 7 năm.

Mùa hè năm 1953, từ ngục Kon Tum trở về, ngài nhập chúng ở Phật học đường Nha Trang, tại chùa Long Sơn, trụ sở Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa.

Năm 1957, Phật học viện Trung phần được thành lập, đặt cơ sở tại chùa Hải Đức (Nha Trang), ngài là một trong những thành viên đầu tiên. Từ đó, cuộc đời tu hành của Hòa thượng đã gắn với công tác đào tạo Tăng tài của Phật học viện Trung phần cho đến ngày mãn duyên cõi tạm.

Môn đồ pháp quyến trang nghiêm hầu kỵ

Cuối năm 1957, ngài được đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn đầu tiên của Phật học viện Trung phần do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đường đầu truyền giới; trong giới đàn này, ngài đỗ thủ Sa-di.

Năm 1959, ngài được Phật học viện cử trụ trì chùa Thiên Bình (Cam Ranh). Sau một thời gian, ngài được Phật học viện Trung phần thỉnh cử về tham gia công tác quản lý tại đây.

Năm 1965, ngài cầu pháp với Hòa thượng Thích Trí Thủ, Giám viện Phật học viện Hải Đức (Nha Trang), được ban cho pháp hiệu là Hải Tuệ. Cũng vào năm này, Giáo hội thống nhất cơ cấu tổ chức Phật học viện toàn quốc, ngài được đề cử làm Giám sự Phật học viện Hải Đức kiêm nhiệm Giám viện Phật học viện Trung đẳng Linh Sơn (Nha Trang).

Không gian tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Trừng San tại chùa Diên Thọ

Sinh thời, Hòa thượng còn sáng lập “Y vương niệm Phật đường” tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Diên Thọ, trụ sở Giáo hội huyện Diên Khánh cũ và chùa Linh Phong (chùa Núi) Vĩnh Thái (Nha Trang).

Năm 1982, sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, ngài được đề cử giữ chức Ủy viên Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Phú Khánh.

Cuộc đời của ngài đã hòa nhập vào những bước thăng trầm của đạo pháp và dân tộc. Từ kháng chiến, ngục tù, cho đến cuộc sống thiền môn... ở đâu cần thì ngài đến, việc được giao phó đều chu toàn.

Cuối năm 1988, sức khỏe ngài suy kiệt, phải tịnh dưỡng ở chùa Long Sơn. Sáng 16-10-Tân Mùi (1991), ngài đã an nhiên xả bỏ báo thân viên tịch.