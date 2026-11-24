Tại chương trình, đại biểu và khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ xung kích xã biểu diễn, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và những đổi thay trong cuộc sống hôm nay.

Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ xung kích xã Púng Luông biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; tạo sân chơi giao lưu, biểu diễn cho người yêu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Púng Luông trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao nòng cốt của xã.

Nhân dịp này, xã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao nòng cốt với trên 50 thành viên. Câu lạc bộ tập hợp các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các thôn, tạo điều kiện để các thành viên duy trì hoạt động thường xuyên, phát huy năng khiếu, sở trường, đồng thời làm lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sâu rộng trong Nhân dân.