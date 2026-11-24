Ngày Văn hoá Việt Nam

Những ngày này, không khí tại nhiều điểm du lịch ở Mộc Châu như bản Tà Số, khu nhà cổ hay Hang Táu trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường nhờ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) của tỉnh Sơn La.

Cảnh sắc núi rừng nguyên sơ cùng những nếp nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông trở thành bối cảnh được nhiều du khách lựa chọn để lưu giữ kỷ niệm.

Cảnh sắc núi rừng nguyên sơ cùng những nếp nhà gỗ truyền thống của đồng bào Mông trở thành bối cảnh yêu thích để du khách "sống ảo".

Lượng khách đi theo đoàn tăng cao khiến dịch vụ chụp ảnh lưu niệm tại các điểm tham quan thường xuyên kín lịch. Anh Mùa A Vạng, nhân viên tại một điểm du lịch địa phương, cho biết ngày thường lượng khách khá thưa thớt nhưng vào dịp lễ thì đông hơn hẳn.

"Ở đây không có sẵn nhiều thợ túc trực nên hầu hết du khách phải đặt lịch trước với thợ từ khu vực trung tâm vào. Nhiều đoàn khách lên tới nơi, thấy cảnh đẹp mới tìm người chụp ảnh thì không thuê được vì ai cũng đã kín lịch từ sớm", anh Vạng nói.

Anh Mùa A Vạng, nhân viên tại một điểm du lịch địa phương.

Tất bật căn chỉnh góc máy cho nhóm khách bên hiên nhà gỗ, anh Trần Minh Huy (quê Lạng Sơn) cho biết anh mới lên Mộc Châu làm nghề chưa đầy 2 tháng vì nhận thấy tiềm năng du lịch tại đây. Dịp này, lịch chụp của anh gần như không còn chỗ trống.

Theo anh Huy, mức giá chụp ảnh tại Mộc Châu được giới làm nghề áp dụng theo từng gói dịch vụ cụ thể. Với gói cơ bản gồm bấm máy và chỉnh sửa hậu kỳ, chi phí dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/khách. Với gói trọn gói bao gồm trang phục dân tộc, phụ kiện và xây dựng ý tưởng bối cảnh, mức giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng tùy theo yêu cầu.

"Những ngày cao điểm, tôi nhận tối đa khoảng 6 khách chỉ chụp và chỉnh sửa ảnh, thu nhập xấp xỉ 3 triệu đồng/ngày. Khoản thu này khá tốt nhưng nghề chụp ảnh phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Du khách thường chỉ tập trung đông vào các dịp lễ, mùa hoa mận, hoa anh đào nở hoặc khi xuất hiện điểm tham quan mới", anh Huy chia sẻ.

Những ngày lễ cao điểm, Huy nhận tối đa khoảng 6 khách chỉ chụp và chỉnh sửa ảnh, thu nhập xấp xỉ 3 triệu đồng/ngày.

Không chỉ thu hút thợ ảnh từ nơi khác đến lập nghiệp, ngay tại bản Tà Số, người dân bản địa cũng nhanh nhạy nắm bắt cơ hội làm dịch vụ từ nhiếp ảnh. Anh Mùa A Pang là một trong số ít thợ ảnh người Mông sinh sống và làm nghề trực tiếp tại bản.

Vừa hoàn thành lượt chụp cho khách, anh Pang cho biết lượng người đổ về bản cùng lúc khá đông nên có thời điểm anh không thể nhận thêm lịch hẹn.

Anh Mùa A Pang là một trong những thợ ảnh người Mông hiếm hoi sinh sống và làm nghề ngay tại bản.

Giá dịch vụ của anh Pang dao động từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi khách. Khách chỉ lấy file ảnh gốc có mức giá 500.000 đồng, còn nếu muốn chỉnh sửa hoàn thiện thì giá từ 700.000 đến 1.000.000 đồng.

"Mỗi ngày nghỉ lễ hay dịp cuối tuần, tôi nhận trung bình 1 đến 2 khách là đã có thể kiếm được hơn 1 triệu đồng. Ngày thường thì hầu như không có khách, nhưng cứ đến dịp lễ văn hóa hay cuối tuần thì công việc lại bận rộn. Có thêm nghề này, cuộc sống của gia đình cũng thêm phần phấn khởi," anh Pang chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, lượng du khách đổ về cao nguyên Mộc Châu tăng vọt khiến nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên cảnh sắc nguyên sơ, nhà cổ vùng cao bùng nổ.

Sự phát triển của du lịch cộng đồng không chỉ mang lại diện mạo mới cho các bản làng vùng cao Mộc Châu, mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân bản địa lẫn những người trẻ làm nghề nhiếp ảnh.

Dù thu nhập vẫn mang tính thời vụ và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, những dịp cao điểm như Ngày Văn hóa Việt Nam đang góp phần mang lại nguồn thu thiết thực cho những người làm dịch vụ gắn với quảng bá hình ảnh vùng cao Tây Bắc.