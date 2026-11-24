Ngày Văn hoá Việt Nam

Được dàn dựng với chủ đề xuyên suốt về cội nguồn, truyền thống và tương lai, “Đất nước vươn mình” gồm 3 chương: “Cội nguồn - Hồn Việt”, “Tiếp nối - Sức sống Việt Nam” và “Khát vọng - Đất nước vươn mình”. Qua các tiết mục âm nhạc, chương trình tái hiện hành trình từ những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử đấu tranh hào hùng đến khát vọng xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, tổ chức một chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là mong muốn ông ấp ủ khi nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện. Với vai trò là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở khu vực phía Nam, Nhạc viện mong muốn đóng góp những hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình" do Nhạc Viện TP.HCM tổ chức. Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, tên gọi “Đất nước vươn mình” vừa thể hiện tinh thần phát triển của đất nước, vừa gửi gắm niềm tự hào về những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam và niềm tin vào tương lai.

Mở đầu chương trình là mashup dân ca ba miền “Bèo dạt mây trôi - Lý mười thương - Lý quạ kêu - Lý ngựa ô” do nhóm Sen Việt biểu diễn, đưa khán giả đến với không gian âm nhạc dân gian giàu bản sắc.

Ở chương “Cội nguồn - Hồn Việt”, các tác phẩm “Đất nước”, “Quê hương” và hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Gió” khắc họa tình yêu quê hương, nguồn cội và sức sống của văn hóa truyền thống. Các tiết mục có sự tham gia của NSND Quốc Hưng, ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng nhóm Ngũ Sắc Tranh, dàn hợp xướng và vũ đoàn.

Tiếp nối là chương “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam”, với những ca khúc đi cùng năm tháng như “Đường chúng ta đi”, “Bài ca thống nhất”, “Những ánh sao đêm”, “Đất nước trọn niềm vui”. Qua tiếng hát của NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang và NSND Tạ Minh Tâm, chương trình tái hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập, thống nhất và những đóng góp của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

NSND Đỗ Quốc Hưng biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Bộ VHTTDL

“Đất nước vươn mình” đưa khán giả trở về với cội nguồn, nhìn lại hành trình lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của đất nước hôm nay và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: Bộ VHTTDL

Khép lại chương trình, chương “Khát vọng - Đất nước vươn mình” hướng đến hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập. Những tiết mục “Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Khát vọng”, “Thênh thang đường mới”, “Đất ơi nở hoa” và “Đất nước vươn mình” gửi gắm niềm tin vào tương lai, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển đất nước.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, “Đất nước vươn mình” không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử mà còn khẳng định vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.