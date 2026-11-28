Bị cáo Hoàng Đỗ Mạnh Quân

Rạng sáng 12-5-2026, nhóm Quân phát hiện Sang tại một dãy trọ trên đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, Gia Lai) nên lao vào đánh. Trong đó, Quân dùng chân đạp vào mặt và đánh vào đầu Sang khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, cả nhóm gọi taxi đưa Sang đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não. Ngày 25-11, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt với bị cáo Hoàng Đỗ Mạnh Quân 15 năm 6 tháng tù về tội: “Giết người”.