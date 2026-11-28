Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (SN 1970, trú tại số 186/37/02 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 10/2025, Long được ủy quyền để thực hiện phá dỡ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) theo phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình phá dỡ, Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn “xà bần” (chất thải từ phá hủy các công trình xây dựng ) ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Cửu Long.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại khu đất của ông Đ.L.V., thuộc tổ 04, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang có khoảng 3.810 m³ "xà bần", được sử dụng để san lấp mặt bằng, chưa qua quá trình xử lý.

Quá trình xác minh cho thấy, số chất thải trên phát sinh từ việc phá dỡ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ), công trình do Công ty TNHH XD và TM L.S trúng đấu giá phá dỡ vào tháng 10/2025.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.