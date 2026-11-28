Bị cáo Hồ Thị Phương tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2025 vợ chồng Hồ Thị Phương làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người khác với giá 1,1 tỷ đồng. Đầu tháng 12-2025, Phương nhớ lại trước đó mình có gửi thông tin về thửa đất mà gia đình muốn bán cho anh Lại Văn Th. (1981, trú phường Vinh Phú, Nghệ An) để môi giới tìm người mua. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Th.

Phương không nói cho anh Th. biết mình đã bán thửa đất nói trên và vẫn nhờ anh Th. tìm khách để lừa bán. Ngày 30-12-2025, thấy anh Th. chưa tìm được khách nên Phương tiếp tục nói dối anh này rằng đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẹ mình và muốn bán thửa đất trên cho anh Th. với giá 1,2 tỷ đồng.

Tin lời của Phương, anh Th. đồng ý mua thửa đất và chuyển số tiền 200 triệu đồng để cọc mua đất. Số tiền này sau đó Phương tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, Phương yêu cầu anh Th. tiếp tục chuyển tiền cọc 50 triệu đồng.

Thấy việc lừa dối anh Th. dễ dàng, đầu tháng 1-2026, Phương tiếp tục yêu cầu anh Th. chuyển số tiền 250 triệu đồng tiền cọc mua đất. Anh Th. yêu cầu Phương làm hợp đồng đặt cọc tiền đất. Làm xong hợp đồng, anh Th. chuyển khoản tiếp cho Phương số tiền 210 triệu đồng và đưa cho Phương 40 triệu đồng tiền mặt. Sau nhiều lần chuyển tiền, anh Th. đã đưa cho Phương 500 triệu đồng.

Gần 1 tháng sau, anh Th. thấy Hồ Thị Phương chưa làm thủ tục chuyển nhượng đất cho mình và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Qua tìm hiểu anh này phát hiện thửa đất đã sang tên cho người khác nên làm đơn tố giác lên Công an. Biết hành vi của mình không thể che giấu được, ngày 30-7-2026, Hồ Thị Phương đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 27-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Thị Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phương khai nhận do hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, bị cáo cùng đường quá nên đã thực hiện hành vi lừa đảo bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã bồi thường cho bị hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Phương 8 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.