Hội đồng xét xử vụ án bị cáo Nguyễn Thanh Huy.

Theo vụ án thứ nhất, bị cáo Nguyễn Thanh Huy từng hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 9-3-2026 của UBND xã Châu Thành, từ ngày 9-3-2026 đến ngày 9-3-2027.

Theo cáo trạng, ngày 9-8-2026, sau khi uống rượu, bia về nhà, Huy nảy sinh ý định sử dụng ma túy. Huy liên hệ qua mạng xã hội Telegram với một thanh niên tên "Tuấn" (không rõ họ tên, địa chỉ) để hỏi mua, rồi một mình điều khiển xe môtô đến điểm hẹn gần Trường THCS Trung An, phường Trung An. Tại đây, Huy đưa 200.000 đồng và nhận 1 gói ma túy cùng 1 ống thủy tinh.

Bị cáo Nguyễn Thanh Huy tại Hội đồng xét xử.

Huy mang ma túy về phòng ngủ ở ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tự chế dụng cụ bằng chai nhựa và ống hút, sử dụng một mình hết số ma túy trên, sau đó ném dụng cụ xuống kênh phía sau nhà.

Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 16-8-2026, Công an xã Châu Thành mời Huy về trụ sở kiểm tra định kỳ. Xét nghiệm nhanh nước tiểu của Huy cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Theo vụ án thứ hai, bị cáo Hà Duy Tân (SN 2000, thường trú xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 - Công an tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Thời hạn quản lý theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 17-1-2026 của UBND xã Long Định, từ ngày 17-1-2026 đến ngày 17-1-2027.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đọc cáo trạng bị cáo Hà Duy Tân.

Theo cáo trạng, ngày 8-7-2026, sau giờ làm việc tại Khu công nghiệp Long Giang, Tân ghé quán ăn ven đường gần khu công nghiệp để uống rượu, bia. Tại đây, Tân gặp một thanh niên tự xưng "Khải" (không rõ họ tên, địa chỉ) ngồi chung bàn. Trong lúc uống rượu, bia, "Khải" đưa cho Tân 1 gói ma túy và 1 ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy, Tân đồng ý nhận và cất giữ.

Sau đó, Tân mang số ma túy về phòng ngủ ở ấp Trung, xã Long Định, tự chế dụng cụ bằng 1 chai nhựa và 1 ống hút, rồi sử dụng một mình hết số ma túy trên. Dùng xong, Tân đập bỏ ống thủy tinh, gom dụng cụ ném xuống sông khu vực cầu Kênh Năng để phi tang.

Hội đồng xét xử bị cáo Hà Duy Tân.

Ngày 11-7-2026, Công an xã Long Định mời Tân về trụ sở kiểm tra ma túy định kỳ. Kết quả xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu bằng que thử 5 trong 1, Tân dương tính với Methamphetamine.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội "Sử dụng trái phép chất ma túy". Cụ thể, bị cáo Hà Duy Tân mức án 2 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Thanh Huy mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Phiên tòa tổ chức tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 với trên 300 học viên tham dự.

Đây là phiên tòa lưu động, tổ chức ngay tại cơ sở cai nghiện ma túy nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe. Tham dự phiên tòa có khoảng hơn 300 học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Qua hai vụ án, các học viên thấy rõ hậu quả pháp lý nghiêm trọng của việc tái sử dụng ma túy khi đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện.

Từ đó, cơ quan chức năng mong muốn mỗi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, kiên định từ bỏ ma túy, tránh các mối quan hệ và cám dỗ dẫn đến tái nghiện, sớm hòa nhập cộng đồng.