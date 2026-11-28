Lực lượng chức năng tiêu hủy lô 123 con heo trong đêm 21/11, sau khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an phường Cai Lậy nắm được thông tin có nhóm người vận chuyển heo hơi không rõ nguồn gốc, nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi, từ thành phố Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long để tiêu thụ. Công an phường đã lên kế hoạch kiểm tra.

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 19/11/2026, trên đường Nguyễn Văn Tiếp, khu phố Tam Long, phường Cai Lậy, tổ công tác kiểm tra xe tải biển kiểm soát 60C-366.89 do Điểu Văn C. (sinh năm 1988, trú xã La Ngà, thành phố Đồng Nai) điều khiển. Đi cùng trên xe có Nguyễn Văn Ch. (sinh năm 1987, trú phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thùng xe hai tầng chở 123 con heo, trong đó 12 con đã chết. Hai người trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo này.

Tổ công tác lập biên bản, đưa phương tiện và những người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Tại cơ quan Công an, Điểu Văn C. khai được thuê lái xe đến thành phố Đồng Nai nhận heo rồi chở về chợ Tam Long để giao.

Nguyễn Văn Ch. thừa nhận là chủ số heo trên và khai đã mua heo tại thành phố Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg, sau đó vận chuyển về bán lại cho một người ở phường Cai Lậy với giá 32.000 đồng/kg. Toàn bộ số heo không được khai báo và kiểm dịch theo quy định.

Số heo phát hiện trên xe tải tại khu vực chợ Tam Long, phường Cai Lậy, được đưa xuống hố chôn để tiêu hủy. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Sáng 20/11/2026, Công an phường Cai Lậy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II. Chiều 21/11/2026, Trung tâm có kết quả xét nghiệm xác định số heo trên dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Cùng ngày, Công an phường phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Ch. về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Khoảng 23 giờ ngày 21/11/2026, Công an phường Cai Lậy phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp tiêu hủy toàn bộ 123 con heo theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật./.