Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu sống chung như vợ chồng tại phường Thủy Xuân. Do từng hiến thận nên Hậu biết các bệnh nhân mắc bệnh thận cần tìm người hiến thận nên cả hai nảy sinh ý định môi giới mua bán thận để kiếm tiền. Năm 2025, Nhất và Hậu thỏa thuận việc môi giới mua bán, ghép thận cho bà N.T.H.N với tổng chi phí 1,35 tỷ đồng. Nhất và Hậu nhiều lần nhận tiền từ ông Sơn, với tổng số tiền là 450 triệu đồng. Nhất và Hậu đã tìm 2 người để đăng ký hiến thận cho bà N. nhưng qua xét nghiệm đều không đủ điều kiện để hiến thận.