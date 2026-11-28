Không hề mua một mảnh phế liệu, nhưng với khả năng dàn dựng, che đậy, Nguyễn Đình Vũ (sinh năm 1980, trú xã Phước Hậu) đã dụ được bị hại bỏ vốn cho Vũ “đi mua phế liệu về bán kiếm lời”, qua đó, Vũ chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá bằng 12 năm 6 tháng tù.

Lừa gọi vốn kinh doanh để chia lợi nhuận

Theo hồ sơ, Vũ không có nghề nghiệp ổn định, đã vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Lợi dụng mối quan hệ làm ăn trước đó tại chợ nông sản với bà L.T.T.T (trú phường Phan Rang), Vũ nói bà T. góp vốn cho Vũ đi mua bán hàng phế liệu vì có lợi nhuận cao và sẽ ăn chia với bà theo tỷ lệ 7/3 (bà T. 70%; Vũ 30%).

Để tạo lòng tin, đầu tháng 11-2022, Vũ đưa bà T. đến một kho phế liệu thuộc xã Ninh Phước gặp bảo vệ kho và nhờ người này xác nhận Vũ có mua bán phế liệu ở đây. Tiếp đến, Vũ đưa em ruột của bà T. đến một công ty TNHH gặp phó giám đốc công ty hỏi mua bán nón côn của máy xay đá đã qua sử dụng để về bán phế liệu.

Bị cáo Nguyễn Đình Vũ.

Sau khi chiếm được lòng tin của bà T., Vũ yêu cầu bà chuyển tiền cho mình để đi nhập hàng phế liệu. Bà T. đã nhờ con gái chuyển tiền cho Vũ. Trong quá trình nhận tiền, Vũ còn dùng chính tiền của bà T. để chuyển trả cho bà và nói dối là khách hàng làm ăn chung chuyển tiền trả, từ đó khiến bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền.

Theo trích xuất từ tài khoản ngân hàng, từ ngày 20-11 đến 31-12-2022, Vũ đã nhiều lần nhận tiền từ bà T. với tổng số tiền gần 10,3 tỷ đồng, trong đó hơn 10 tỷ đồng nhận từ tài khoản của con gái bà T.

Để chuyển trả lại tiền cho bà T., Vũ đã chuyển tiền cho một số người quen và nhờ họ chuyển lại cho con gái bà T. hoặc trực tiếp đến dịch vụ chuyển tiền, nhờ nhân viên chuyển tiền vào tài khoản của con gái bà T. Từ ngày 22-11 đến 31-12-2022, Vũ đã chuyển trả lại cho bà T. tổng cộng hơn 9,86 tỷ đồng. Đối chiếu số tiền chênh lệch tại các bản sao kê tài khoản ngân hàng thì Vũ đã chiếm đoạt của bà T. gần 431 triệu đồng.

Khi bà T. không còn tiền chuyển, ngày 1-1-2023, Vũ trực tiếp liên lạc với con rể của bà T., nói dối là đang bốc hàng (mua phế liệu cho bà T.), còn thiếu 150 nón sắt phế liệu, tương đương 160 triệu đồng và hỏi mượn tiền. Con rể bà T. đã hỏi vợ, sau khi được xác nhận Vũ có lấy hàng cho bà T. nên đã chuyển 100 triệu đồng cho Vũ. Sau khi nhận tiền, Vũ bỏ trốn.

Như vậy, tổng số tiền mà Vũ chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 531 triệu đồng.

Điều tra xác định, đến ngày 31-12-2022, tài khoản của Vũ chỉ còn số dư hơn 349.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Vũ tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Tòa kiến nghị truy tố bị can chiếm đoạt gần 10,3 tỷ đồng

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án trên. Tại phiên tòa, người bào chữa đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho Vũ vì bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng; bị hại có một phần lỗi; bị cáo đã bồi thường 10 triệu đồng. Bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ ăn năn hối hận. Phía bị hại đề nghị tòa xem xét lại số tiền chiếm đoạt mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố đối với Vũ và xét xử nghiêm, buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Tòa tuyên án.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo nhận thức được hành vi của mình trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện; nhiều lần chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Sau khi phạm tội, bị cáo đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện tác động gia đình bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại; bản thân chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo. Vì vậy, tòa đã tuyên phạt bị cáo Vũ 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường hơn 530 triệu đồng cho 2 bị hại.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị khởi tố, truy tố bị cáo Vũ với tổng số tiền chiếm đoạt của bị hại T. là gần 10,3 tỷ đồng. Nội dung này tòa đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố Vũ chiếm đoạt của bị hại T. tổng cộng gần 10,3 tỷ đồng, nhưng viện kiểm sát bảo lưu truy tố Vũ chiếm đoạt của riêng bị hại T. gần 431 triệu đồng (là số tiền dôi dư sinh lời được chia theo tỷ lệ mà hai bên đã thỏa thuận). Do giới hạn của việc xét xử nên tòa chỉ xét xử bị cáo như đã truy tố.