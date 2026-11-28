Đến trưa 28-11, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng may trên đường Nguyễn Thị Thảnh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ xưởng may nằm trong căn nhà cấp bốn. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, huy động bình chữa cháy mini, vòi nước để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong chứa nhiều vải và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, tỏa ra khu vực xung quanh khiến nhiều người dân lo sợ di chuyển ra xa.

Một số người đi đường, hàng xóm cũng tìm cách tiếp cận, dùng nước và bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa. Trong lúc đám cháy bùng phát dữ dội, một người đàn ông liên tục chạy quanh khu vực hô hoán, kêu cứu và tìm cách lao vào bên trong để cứu tài sản.

Người đàn ông liên tục dội nước vào người và quay vào trong đám cháy. Ảnh: HT

Theo người dân, người đàn ông này liên tục tìm cách tiếp cận nhà xưởng nhưng sức nóng cùng khói đen bao trùm khiến ông phải chạy ngược ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.