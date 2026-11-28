Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông và các lực lượng cứu người đàn ông bị đuối nước. Ảnh: Tiến Vinh

Vào khoảng 18 giờ 45 ngày 27/11, người dân phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu đuối nước trên sông Châu Đốc (đoạn gần trạm bơm nước thuộc ấp Vĩnh An, xã An Phú) nên đã hô hoán, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã khẩn trương phối hợp với Công an xã An Phú và Ban nhân dân ấp Vĩnh An tổ chức cứu hộ và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân là ông L.V.B, 46 tuổi, trú tại xã An Phú. Sau khi được cứu, sức khỏe của ông B hiện đã ổn định và được gia đình đưa về nhà tiếp tục chăm sóc, theo dõi.