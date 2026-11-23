Chị Trần Thị Nguyễn Thi, công nhân Đội Môi trường Hải Châu đang làm việc đêm tại khu vực đường Lê Đình Dương. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Sinh năm 1980, chị Trần Thị Nguyễn Thi, công nhân Đội Môi trường Hải Châu (Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng) đã có 15 năm gắn bó với công việc vệ sinh môi trường.

Đây là công việc có những đặc thù, đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe, sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc trong điều kiện thời tiết thất thường, công nhân môi trường còn phải thích ứng với nhịp sinh hoạt của đô thị, bảo đảm các tuyến đường, khu vực được phân công luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Ông Trần Hữu Giác, Đội phó Đội Môi trường Hải Châu chia sẻ, tinh thần trách nhiệm của chị Thi không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn được bộc lộ từ những hành động đẹp trong cuộc sống.

Trong quá trình làm việc, chị từng nhặt được của rơi và chủ động tìm cách trả lại người đánh mất. Hành động tuy giản dị nhưng thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và nét đẹp văn hóa của người công nhân môi trường, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến toàn thể người lao động trong Chi nhánh Môi trường Hải Châu.

Cùng chung tinh thần tận tụy với nghề, chị Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1979, công nhân Đội Môi trường số 1, Công ty Môi trường Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng là một trong những lao động luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

Được phân công phụ trách tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh), nhiều năm qua, chị Phương luôn duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm. Với chị, chỉ cần một khâu công việc chưa bảo đảm cũng có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng môi trường chung.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, chị Phương luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Khi quét dọn vệ sinh đường phố, chị còn tích cực tuyên truyền để mỗi người cùng góp tay gìn giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường. Nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc, chị Phương nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của cấp trên.

Chị Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1979, công nhân Đội Môi trường số 1, Công ty Môi trường Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng quét dọn tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Theo bà Hoàng Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Môi trường Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng, điều đáng quý ở chị Phương là cách nhìn nhận tích cực về nghề nghiệp. Đối với chị, được làm việc, được đóng góp công sức cho ngành môi trường không đơn thuần là thực hiện một nhiệm vụ lao động mà cũng là niềm vui mỗi ngày.

Niềm vui ấy đến từ việc nhìn thấy tuyến đường mình phụ trách sạch đẹp hơn, môi trường sống của người dân được cải thiện và cảnh quan đô thị ngày càng khang trang. Chị Phương cũng là người đi trước luôn có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là những người mới vào nghề, giúp họ vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu.

Dù làm việc ở những địa bàn, điều kiện khác nhau, chị Trần Thị Nguyễn Thi và chị Nguyễn Thị Kim Phương đều có chung sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu với nghề. Với các chị, niềm vui giản dị sau mỗi ngày làm việc là nhìn thấy những tuyến đường sạch sẽ, phố phường gọn gàng hơn.

Công việc vất vả, ít được chú ý, nhưng các chị vẫn cần mẫn, luôn giữ sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. Chính từ những đóng góp thầm lặng ấy, các chị cùng bao đồng nghiệp khác đang góp phần giữ gìn thành phố sạch đẹp, văn minh mỗi ngày.