Đồng USD giảm nhẹ so với mức cao nhất trong hơn một năm rưỡi vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai (23/11), khi niềm tin của nhà đầu tư phục hồi sau đợt bán tháo trên thị trường tuần trước. Đồng thời, các nhà giao dịch giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Đồng euro tăng 0,1% lên 1,0974 USD/EUR, trong khi đồng đô la Australia tăng 0,2% lên 0,6629 USD/AUD. Đồng bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3091 USD/GBP, còn đồng đô la New Zealand ổn định ở mức 0,5474 USD/NZD.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,2% so với đồng yên Nhật, đưa tỷ giá USD/JPY lên 158,63, khi nhu cầu nắm giữ đồng yên như một tài sản trú ẩn an toàn suy giảm.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 103,80 điểm, giảm so với mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Ông Eric Robertsen, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu về ngoại hối, lãi suất và tín dụng tại Standard Chartered ở Dubai, nhận định: “Chúng tôi kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực hơn so với các đồng tiền khác”.

Theo ông Robertsen, triển vọng này được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác, những dấu hiệu cho thấy năng suất của kinh tế Mỹ cải thiện mạnh mẽ, cùng với mức độ rủi ro chính trị tương đối thấp hơn so với một số quốc gia như Pháp.

Ông cũng cho rằng nếu tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu gia tăng trở lại, đồng USD sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường tài chính tuần trước, khả năng Fed thực hiện một đợt nâng lãi suất mạnh nhằm kiềm chế lạm phát hiện không còn được giới giao dịch kỳ vọng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 88,6% Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12. Trong khi đó, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất được đánh giá ở mức 11,4%.

Đáng chú ý, khả năng Fed nâng lãi suất mạnh hơn, thêm 0,5 điểm phần trăm, đã hoàn toàn không còn được thị trường phản ánh vào giá, sau khi từng được đánh giá có xác suất 11,5% cách đây một tuần.