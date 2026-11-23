Cụ thể, khu vực Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) giữ mức cao nhất vùng với 72.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 71.800 đồng/kg, đều giảm 2.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất là 71.200 đồng/kg, cũng lùi 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh ở các địa phương khu vực Tây Nguyên.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giao dịch phản ánh rõ sức ép nguồn cung và tâm lý thận trọng của dòng tiền đầu cơ.

Ở nhóm kỳ hạn tham chiếu trước nhịp lùi sâu mới nhất, sàn Robusta London chốt kỳ hạn 11/26 tại 3.056 USD/tấn (tăng 34 USD, tương đương 1,13%), song các kỳ hạn xa hơn như 01/27 lùi về 2.978 USD/tấn (giảm 41 USD, tương đương 1,36%), 03/27 ở mức 2.941 USD/tấn (giảm 47 USD, tương đương 1,57%), 05/27 ở mức 2.926 USD/tấn (giảm 48 USD, tương đương 1,61%) và 07/27 ở mức 2.909 USD/tấn (giảm 51 USD, tương đương 1,72%). Ở phiên đóng cửa cập nhật mới nhất (sáng 23/11), Robusta kỳ hạn 01/27 thậm chí lùi sâu xuống 2.881 USD/tấn (giảm 97 USD, tương đương 3,26%).

Tương tự, trên sàn Arabica New York, hợp đồng 12/26 giao dịch ở 282,05 US cent/lb (tăng 1,1 cent, tương đương 0,39%) và 03/27 ở 276,00 US cent/lb (tăng 0,55 cent, tương đương 0,2%), nhưng các kỳ hạn 05/27, 07/27 và 09/27 đều giảm lần lượt 0,55 cent (268,20 US cent/lb), 2,6 cent (261,85 US cent/lb) và 3,85 cent (257,10 US cent/lb); bước sang phiên cập nhật sáng 23/11, kỳ hạn 03/27 tiếp tục hạ về 268,50 US cent/lb (giảm 7,50 cent, tương đương 2,72%).

Đánh giá từ góc độ thị trường cho thấy đà giảm của giá cà phê trong nước không chỉ chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của sàn London mà còn gắn với yếu tố mùa vụ. Khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên trong khi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của nông dân và hợp tác xã thu hẹp đáng kể.

Dù nguồn cung thực tế tại một số vùng của Indonesia có dấu hiệu thắt chặt với mức cộng giá chào bán cao, yếu tố này chưa đủ tạo lực đỡ lớn cho giá nội địa khi áp lực bán vụ mới trong nước còn hiện hữu.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co quanh vùng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London không sớm lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt nguy cơ dò đáy thêm trước khi tìm được điểm cân bằng mới khi tiến độ thu hoạch và lực mua xuất khẩu rõ nét hơn.