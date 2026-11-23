Chỉ số US Dollar Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 23-11 tại châu Á. Ảnh: PEXELS

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 và S&P 500 tăng lần lượt gần 3% và 2%. Trong khi đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 3%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa do nghỉ lễ nhưng hợp đồng tương lai cho thấy xu hướng áp lực bán ra. Hợp đồng tương lai Hang Seng (Hồng Công, Trung Quốc) cũng cho thấy xu hướng giảm…

Trong vài năm qua, làn sóng đầu tư vào AI đã thúc đẩy giá cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hạ tầng công nghệ tăng mạnh, từ các nhà sản xuất chip, thiết bị chuyển mạch mạng đến dây cáp và linh kiện máy tính.

Tuy nhiên, cổ phiếu liên quan đến AI đã giảm mạnh vào tuần trước do Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia Jensen Huang từ nhiệm và sự khởi đầu không mấy suôn sẻ của Công ty AI Anthropic (Mỹ).

Nhà chức trách tại châu Á đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ sau khi cổ phiếu công nghệ và chip sụt giảm. Trung Quốc đã nới lỏng các yêu cầu đối với việc cấp vốn ký quỹ, trong khi Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo sẵn sàng triển khai các quỹ ổn định thị trường nếu thị trường tiếp tục giảm.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ 0,1% so với mức cao nhất kể từ tháng 4-2025, giao dịch quanh mức 103,80 điểm trong phiên giao dịch sáng 23-11 tại châu Á.