Sư Tử

Tuần này, Sư Tử có thể nhận ra sức mạnh của những mối quan hệ xung quanh mình. Một cuộc trò chuyện, lời giới thiệu hoặc buổi gặp gỡ tưởng chừng bình thường lại có khả năng mở ra hướng hợp tác mới. Nếu đang tham gia một dự án tập thể, bạn nên chủ động chia sẻ quan điểm thay vì chỉ làm tốt phần việc được giao. Khả năng kết nối và truyền đạt ý tưởng sẽ giúp Sư Tử ghi điểm với những người có chung mục tiêu.

Tuy nhiên, khoảng giữa tuần có thể xuất hiện một vài thay đổi ngoài dự kiến, đặc biệt trong lịch trình hoặc kế hoạch chung. Thay vì cố giữ mọi thứ theo đúng dự tính ban đầu, Sư Tử có thể xem đây là dịp để thử một phương án khác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để hàn gắn một mối quan hệ hoặc nối lại liên lạc với người bạn đã lâu chưa trò chuyện.

Xử Nữ

Sao Hỏa tiến vào cung Xử Nữ từ ngày 25/11, mở ra giai đoạn bạn có thêm động lực để trực tiếp xử lý những vấn đề đang tồn đọng. Thay vì chỉ lên kế hoạch, Xử Nữ có xu hướng muốn bắt tay vào làm, từ hoàn thiện một sản phẩm, sửa đổi quy trình học tập đến giải quyết những đầu việc bị trì hoãn. Đây là thời điểm phù hợp để biến những dự định còn nằm trên giấy thành hiện thực.

Năng lượng mạnh mẽ cũng có thể khiến bạn dễ mất kiên nhẫn khi người khác làm việc không theo cách mình mong muốn. Trong môi trường tập thể, hãy phân định rõ phần việc và trách nhiệm của mỗi người để tránh biến sự chủ động thành áp lực. Về tài chính, Xử Nữ nên rà soát các khoản chi định kỳ, nhất là những khoản nhỏ nhưng phát sinh thường xuyên. Việc điều chỉnh từ sớm sẽ giúp bạn chủ động hơn trong tháng tới.

Thiên Bình

Một số thay đổi trong lịch trình hoặc cách phối hợp với người khác có thể khiến Thiên Bình phải điều chỉnh kế hoạch vào giữa tuần. Nếu đang làm việc nhóm, bạn có thể gặp tình huống mỗi thành viên theo đuổi một ưu tiên khác nhau. Đây không hẳn là trở ngại, bởi sự khác biệt có thể giúp cả nhóm nhìn ra phương án phù hợp hơn. Điều quan trọng là Thiên Bình cần xác định rõ mục tiêu chung trước khi đưa ra lựa chọn.

Trong chuyện tình cảm, tuần này là dịp để bạn nhìn nhận mối quan hệ qua những hành động thực tế. Một lời hứa có thể chưa đủ sức thuyết phục nếu thiếu sự đồng hành, trong khi một cử chỉ quan tâm đúng lúc lại giúp hai người hiểu nhau hơn.

Bọ Cạp

Bọ Cạp bước vào tuần mới với lợi thế trong việc xử lý những vấn đề cần chiều sâu và sự tập trung. Góc chiếu giữa Mặt Trời và Sao Diêm Vương ngày 25/11 gợi mở khả năng nhìn thấu bản chất của một tình huống, đặc biệt trong công việc hoặc các kế hoạch dài hạn. Nếu đang cân nhắc thay đổi hướng đi, đây là lúc bạn nên đánh giá lại nguồn lực, lợi thế và những điều còn thiếu trước khi quyết định.

Trong công việc, một cuộc trao đổi thẳng thắn có thể giúp tháo gỡ bất đồng đã kéo dài. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý cách truyền đạt quan điểm: Nói rõ điều mình cần sẽ hiệu quả hơn việc chờ người khác tự nhận ra. Về cuối tuần, các mối quan hệ thân thiết có thể mang đến sự hỗ trợ thiết thực, giúp Bọ Cạp có thêm góc nhìn cho lựa chọn sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo