Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tham gia livestream bán cam tại vườn ở xã Hương Đô, Hà Tĩnh. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công Thương

Chiều 21/11, tại xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cùng lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh đã trực tiếp tham gia phiên livestream giới thiệu và bán các sản phẩm cam đặc sản địa phương.

Cùng tham gia chương trình có ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang. Điểm đáng chú ý là phiên phát sóng được tổ chức ngay tại vườn cam, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp quan sát vùng trồng, tìm hiểu đặc điểm sản phẩm và kết nối mua hàng.

Phiên livestream diễn ra từ 13h đến 17h, tập trung giới thiệu hai sản phẩm chủ lực là cam Khe Mây và cam Chanh Vũ Quang. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, các sản phẩm nông sản địa phương được quảng bá trực tiếp đến người tiêu dùng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và mở rộng kênh tiêu thụ.

Hoạt động livestream nằm trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh". Bên cạnh phát sóng trực tiếp, chương trình còn tổ chức trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương, bán hàng trên các nền tảng số và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc lựa chọn vùng trồng làm địa điểm livestream mang đến cách tiếp cận trực quan hơn trong quảng bá nông sản. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua hình ảnh hoặc thông tin trên các kênh truyền thống, người bán có thể đưa người tiêu dùng đến gần hơn với quy trình sản xuất, nguồn gốc và đặc điểm của từng loại nông sản.

Phiên livestream bán cam được tổ chức trực tiếp tại vùng trồng ở xã Hương Đô nhằm kết nối nông sản Hà Tĩnh với người tiêu dùng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công Thương

Thông qua hoạt động này, khoảng cách giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ được rút ngắn, tạo thêm cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi thị trường truyền thống. Đây cũng là cách cụ thể hóa Chương trình "Hàng Việt vì người Việt", thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước gắn với thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Thực tế, việc lãnh đạo cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trực tiếp xuất hiện trên các phiên livestream bán hàng đang dần trở thành một phương thức xúc tiến thương mại đáng chú ý.

Trước đó, vào tháng 8/2024, ông Nghiêm Xuân Cường, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã tham gia livestream giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương.

Năm 2025 và 2026 ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp lên sóng quảng bá và bán vải thiều Lục Ngạn. Thời điểm tháng 10 năm 2025, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cũng đã tham gia livestream giới thiệu và bán bánh Trung thu truyền thống tại Hà Nội.