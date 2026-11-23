Gỡ điểm nghẽn luồng hàng hải, đón tàu container siêu lớn

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn để nâng cấp luồng hàng hải kết nối Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Đề xuất được đưa ra trên cơ sở rà soát các điều kiện hạ tầng phục vụ khai thác cảng giữa VIMC và đối tác là Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC) - hãng tàu container lớn hàng đầu thế giới. Trong đó, khả năng tiếp nhận các thế hệ tàu container siêu lớn được xác định là một trong những điều kiện quan trọng quyết định năng lực khai thác và sức cạnh tranh quốc tế của dự án.

Theo VIMC, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 22/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác cấp cao Việt Nam đã thăm Cảng Antwerp - Bruges và trực tiếp thăm MSC PSA European Terminal (MPET) - bến container lớn nhất châu Âu. Tại đây, MSC đã giới thiệu về quy mô, mô hình tổ chức, kinh nghiệm quản lý, khai thác cảng container lớn, đồng thời báo cáo định hướng hợp tác triển khai Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Trên cơ sở kinh nghiệm đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống cảng biển lớn trên thế giới, MSC mong muốn phối hợp với VIMC phát triển Cảng Cần Giờ thành cảng trung chuyển quốc tế hiện đại, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo lộ trình phát triển gồm 7 giai đoạn, công suất thông qua hàng hóa của cảng có thể đạt 30,4 triệu TEU/năm, trong đó khoảng 20,9 triệu TEU từ tàu mẹ và 9,5 triệu TEU từ sà lan.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, MSC định hướng đưa các thế hệ tàu container siêu lớn ULCV/Megamax-24, có trọng tải đến 250.000 DWT, sức chở từ 24.000 TEU trở lên vào khai thác tại Cảng Cần Giờ. Đây là nhóm tàu có kích thước đặc biệt lớn, đòi hỏi hạ tầng hàng hải phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về độ sâu luồng, bề rộng và khả năng lưu thông hai chiều, bảo đảm khai thác liên tục ngày đêm, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào điều kiện thủy triều.

Tuy nhiên, theo số liệu VIMC báo cáo, tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải hiện có bề rộng đáy 350m, độ sâu thiết kế -15,5m. Với thông số này, tàu container sức chở 24.000 TEU, trọng tải khoảng 250.000 DWT khi ra vào cảng phải giảm tải hoặc chờ thời điểm triều cường đạt từ +3,35m trở lên mới có thể hành hải.

Đáng chú ý, điều kiện khai thác hiện nay khiến tàu không thể vào cảng khi đầy tải trong khoảng 54 ngày mỗi năm; thời gian gián đoạn liên tục có thể kéo dài tới 9 ngày. Theo VIMC, đây là hạn chế đáng kể đối với phương án tổ chức khai thác cảng trung chuyển quốc tế, bởi việc tàu mẹ phải chờ thủy triều hoặc giảm tải không chỉ kéo dài thời gian hành trình mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác cầu bến, gia tăng chi phí vận hành và làm giảm tính ổn định của lịch trình vận tải biển quốc tế.

Trong lĩnh vực vận tải container, khả năng tiếp nhận tàu mẹ có sức chở lớn, duy trì lịch trình ổn định và tổ chức trung chuyển thông suốt là những yếu tố quan trọng để thu hút các tuyến hàng hải quốc tế. Vì vậy, nếu không được cải thiện đồng bộ, hạn chế về luồng hàng hải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác, khả năng thu hút nguồn hàng và lợi thế cạnh tranh của Cảng Cần Giờ.

Từ thực tế trên, VIMC kiến nghị nghiên cứu nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải đạt độ sâu thiết kế tối thiểu -18,5m, với quy mô hai làn lưu thông, đáp ứng yêu cầu hành hải liên tục 24/7 đối với tàu container siêu lớn có sức chở từ 24.000 TEU trở lên.

Theo VIMC, đây không chỉ là yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận các thế hệ tàu container mới mà còn là điều kiện quan trọng để MSC xây dựng cam kết sản lượng dài hạn, hướng tới đưa lượng hàng trung chuyển quốc tế quy mô lớn về Cảng Cần Giờ.

Thực tế khai thác tại Cảng trung chuyển quốc tế PSA (Singapore) do MSC khai thác cho thấy yêu cầu về hạ tầng luồng hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuyến luồng tại đây đạt độ sâu khoảng -23m, phục vụ sản lượng hàng trung chuyển xấp xỉ 10 triệu TEU mỗi năm. Đây là kinh nghiệm được VIMC dẫn chiếu khi đề xuất đầu tư nâng cấp luồng hàng hải kết nối Cần Giờ.

Đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả hệ thống cảng biển

Việc nâng cấp luồng hàng hải, theo VIMC, không chỉ phục vụ riêng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mà còn góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận tàu mẹ, phát huy hiệu quả khai thác toàn hệ thống cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong mạng lưới cảng biển phía Nam, do đó đầu tư đồng bộ giữa cảng biển và luồng hàng hải sẽ tạo điều kiện mở rộng quy mô khai thác, tăng khả năng kết nối với các tuyến vận tải biển quốc tế.

Trên cơ sở đó, VIMC đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn để nâng cấp luồng hàng hải kết nối Cảng Cần Giờ, đạt độ sâu thiết kế -18,5m, quy mô hai làn lưu thông liên tục 24/7. Việc đầu tư cần được tính toán đồng bộ với tiến độ triển khai và đưa dự án vào khai thác theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư của UBND TP Hồ Chí Minh.

VIMC và MSC cam kết phối hợp chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật, chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan; đồng thời tổ chức khai thác hiệu quả, phát huy tối đa công suất tuyến luồng sau khi được nâng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nếu được triển khai đồng bộ, việc nâng cấp luồng hàng hải cùng với đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ góp phần hình thành năng lực trung chuyển container quy mô lớn, tăng khả năng tham gia sâu hơn vào mạng lưới vận tải biển quốc tế, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế biển cho TP Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Hình ảnh mô phỏng - Cảng Cần Giờ

Hình ảnh mô phỏng - Cảng Cần Giờ