Từ góc nhìn thực tiễn, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc Chứng khoán Nhất Việt (VFS), đã phân tích những nút thắt hiện hữu và gợi mở hướng đi mới cho các công ty chứng khoán trong vai trò cầu nối dẫn vốn.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở phía doanh nghiệp

Trước đây, nhiều doanh nghiệp e ngại thủ tục và công khai tài chính khi tham gia thị trường chứng khoán. Nay, doanh nghiệp chủ động hơn trong huy động vốn, coi minh bạch thông tin là yếu tố giúp định giá đúng và tiếp cận vốn với chi phí hợp lý.

Cùng với sự hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, thị trường ghi nhận nhiều bước tiến từ năm 2000, sự ra đời của thị trường phái sinh năm 2017 đến việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026. Tính đến hết quý III/2026, thị trường có 1.547 mã niêm yết và đăng ký giao dịch, vốn hóa hơn 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương 80% GDP năm 2025.

Vai trò thực tế trong cung ứng vốn trung - dài hạn

9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp huy động gần 564,6 nghìn tỷ đồng qua thị trường chứng khoán, so với mức tăng tín dụng khoảng 2,2 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ hơn 1 đồng vốn chứng khoán trên 4 đồng tín dụng mới cho thấy thị trường đang dần chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng.

Nguồn: Fiinpro và VFS tổng hợp

Thị trường quy tụ nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa và doanh nghiệp tư nhân đầu ngành, góp phần nâng cao tính minh bạch và năng lực quản trị.

Tuy nhiên, ngân hàng và bất động sản chiếm khoảng 53% vốn hóa. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 76% giá trị huy động nhưng dư nợ chỉ bằng 10,9% GDP, thấp hơn mục tiêu 20%, cho thấy thị trường còn thiếu đa dạng và chiều sâu.

Những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp

Theo đại diện VFS, việc nền kinh tế phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng cho các nhu cầu vốn trung và dài hạn đang tạo ra áp lực đáng kể lên hệ thống tổ chức tín dụng, do đặc thù nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn.

Bốn điểm nghẽn chính ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp gồm:

· Thiếu nhà đầu tư dài hạn: Thị trường phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, trong khi các quỹ hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và quỹ mở còn hạn chế về quy mô.

· Nguồn hàng chưa đa dạng: Chưa thu hút đủ doanh nghiệp lớn, FDI và công nghệ; quy trình IPO, niêm yết kéo dài làm giảm tính chủ động huy động vốn.

· Niềm tin vào trái phiếu chưa phục hồi hoàn toàn: Các quy định mới, đặc biệt Nghị định 200/2026/NĐ-CP, tạo bước đệm nâng chuẩn thị trường dù cần thêm thời gian thích ứng trong ngắn hạn.

· Minh bạch và quản trị chưa đồng đều: Vi phạm công bố thông tin có thể làm suy giảm niềm tin nhà đầu tư, khiến chi phí vốn của cả doanh nghiệp minh bạch tăng lên.

Mục tiêu 5,4 triệu tỷ đồng và yêu cầu với công ty chứng khoán

Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính (Quyết định 1413/QĐ-TTg) đặt mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng qua chứng khoán giai đoạn 2026-2030, bình quân hơn 1 triệu tỷ đồng/năm. Kết quả 9 tháng đầu 2026 cho thấy mục tiêu khả thi nhưng cần đẩy nhanh tiến độ.

Với hơn 14 triệu tài khoản, công ty chứng khoán cần mở rộng vai trò từ môi giới, cho vay ký quỹ sang kết nối vốn dài hạn qua ba hướng:

Thứ nhất, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tái cấu trúc, chuẩn hóa kế toán, quản trị và công bố thông tin trước niêm yết.

Thứ hai, nâng cao chất lượng thẩm định, bảo lãnh phát hành, minh bạch rủi ro và tư vấn sản phẩm phù hợp năng lực tài chính nhà đầu tư.

Thứ ba, mở rộng phân phối quỹ mở, ETF và quỹ hưu trí tự nguyện, thúc đẩy đầu tư dài hạn, tạo nguồn vốn ổn định cho doanh nghiệp.

Từ môi giới và cho vay ký quỹ, công ty chứng khoán cần chuyển sang kết nối thực sự nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp với nhà đầu tư. Ảnh: VFS

Kỳ vọng cho giai đoạn tới

Đây cũng là định hướng mà Chứng khoán Nhất Việt (VFS) kiên định theo đuổi nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu cấu trúc vốn và giúp nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm tài chính minh bạch, phù hợp khẩu vị rủi ro.

VFS kỳ vọng doanh nghiệp có nền tảng tốt, dù quy mô nhỏ, vẫn tiếp cận được vốn với kỳ hạn và chi phí phù hợp. Đồng thời, cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ dần trở thành lựa chọn tiết kiệm phổ biến bên cạnh tiền gửi và bảo hiểm.

Duy trì niềm tin nhà đầu tư thông qua hoạt động phân tích, tư vấn và phân phối sản phẩm chính là nền tảng để thị trường chứng khoán phát huy vai trò kênh dẫn vốn, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của đất nước.

Thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) có 18 năm hoạt động, từng bước xây dựng thương hiệu và niềm tin khách hàng. Với phương châm “Giải pháp vừa vặn - Đầu tư thông minh”, VFS cung cấp giải pháp đầu tư hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân. Năm 2026, VFS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, hướng tới nâng vốn điều lệ lên gần 3.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất thủ tục. Tìm hiểu thêm tại: https://www.vfs.com.vn/

(Nguồn: Chứng khoán Nhất Việt)