Hướng mạnh hơn vào giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Sau 27 ngày làm việc với cường độ cao, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với việc thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước... Đây là những nội dung quan trọng, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo động lực phát triển đất nước; đồng thời, tạo điểm tựa an sinh cho người dân.

Kỳ họp thứ hai hoàn thành khối lượng công việc lớn với 38 luật, 18 nghị quyết được thông qua. Ảnh: quochoi.vn

Đánh giá về kỳ họp, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá cao kỳ họp Quốc hội lần này, các chương trình đề ra đã đã hoàn thành với chất lượng tốt. Nhiều đại biểu đã thể hiện tâm huyết, đóng góp ý kiến sôi nổi vào các dự thảo luật, nghị quyết tại các buổi thảo luận tổ cũng như ở hội trường. Với bản thân, đây là dịp để tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác lập pháp.

Đại biểu Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng, sau kỳ họp, các luật, nghị quyết sẽ được triển khai vào thực tế với tinh thần quyết liệt, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp. Qua đó, các quy định sẽ phát huy hiệu quả trong đời sống, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Còn đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Đoàn Đắk Lắk) cho rằng, bên cạnh việc hoàn thành khối lượng công việc lập pháp lớn, điểm nhấn quan trọng của kỳ họp là tinh thần chủ động, đổi mới và hướng mạnh hơn vào giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Theo đại biểu, có những vấn đề mới phát sinh dù kỳ họp đã gần đến ngày bế mạc vẫn được bổ sung vào chương trình để xem xét, xử lý kịp thời. Điều đó cho thấy khả năng phản ứng nhanh, nhận diện đúng vấn đề và đưa ra quyết sách phù hợp với cuộc sống.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Đoàn Đắk Lắk) tham gia chất vấn tại kỳ họp thứ hai. Ảnh: quochoi.vn

Tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Điểm đáng chú ý là trong 5 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp này có 3 nghị quyết quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết những điểm nghẽn pháp lý; tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, nhiều luật quan trọng được thông qua, trong đó tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; đổi mới cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, ý nghĩa quan trọng của những quyết sách về kinh tế, đầu tư, tài chính và ngân sách tại kỳ họp không chỉ là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước mắt, mà còn tạo lập nền tảng thể chế thuận lợi để các địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, khơi thông các nguồn lực và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới.

Đại biểu Đoàn Quảng Ninh chỉ ra, cơ hội và động lực mới được thể hiện trên ba phương diện chủ yếu.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm (Đoàn Quảng Ninh) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế sẽ góp phần giải phóng các nguồn lực, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.Khi các quy định về đầu tư, đất đai, đấu thầu, tài chính được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, minh bạch, rõ thẩm quyền và trách nhiệm, địa phương sẽ có điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư ổn định, có tính dự báo cao hơn;

Đây cũng là cơ hội để các địa phương khai thác hiệu quả hơn những nguồn lực hiện có, nhất là đất đai, tài sản công và nguồn vốn đang bị đình trệ tại các dự án chậm triển khai, từng bước chuyển hóa những nguồn lực này thành năng lực sản xuất và giá trị kinh tế mới.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt và thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội. Trong điều kiện nguồn lực ngân sách có hạn, điều quan trọng không chỉ là tăng quy mô đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả của từng đồng vốn.

Đại biểu cho rằng, kết quả đầu tư công không chỉ được đánh giá bằng tỷ lệ giải ngân mà quan trọng hơn là những công trình hoàn thành, năng lực sản xuất mới được hình thành, việc làm được tạo ra và những giá trị kinh tế - xã hội mang lại. Khi mỗi đồng vốn đầu tư công có thể tạo thêm cơ hội và thu hút được nhiều hơn các nguồn lực đầu tư tư nhân, khi đó đầu tư công mới thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho tăng trưởng.

Thứ ba, hoàn thiện chính sách tài chính, ngân sách sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo đại biểu,để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư, mà cần dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Chính sách tài chính, ngân sách cần tạo điều kiện thúc đẩy quá trình này, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho phát triển con người, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Còn đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng, để thực hiện chủ trương của Trung ương và Chính phủ về phát triển kinh tế hai con số, cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Một trong những điểm nghẽn đã được tháo gỡ thời gian qua là về thể chế. Khi có thể chế rõ ràng, minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và các tổ chức, chắc chắn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sẽ thuận lợi và phát triển hơn.

Bên cạnh đó, các nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục bất cập trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế..., các dự án luật liên quan đến lĩnh vực y tế như: Luật Dược, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cùng các luật liên quan đến người cao tuổi, trẻ em cũng hết sức quan trọng, bởi một cộng đồng khỏe mạnh, người dân được quan tâm, chăm sóc sức khỏe sẽ yên tâm, tin tưởng, cống hiến và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với kết quả tốt nhất; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.