Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Bắc Ninh.

Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, tập trung đông công nhân, người lao động trong và ngoài nước. Đặc điểm này tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, Bắc Ninh có 23 khu công nghiệp và 67 cụm công nghiệp đang hoạt động. Riêng tại các khu công nghiệp có khoảng 637.223 lao động, trong đó 24.823 lao động là người nước ngoài, 612.400 lao động trong nước; người lao động quê Bắc Ninh chiếm khoảng 50%. Đây là lực lượng có nhu cầu tiếp cận thông tin lớn, thường xuyên sử dụng các nền tảng số. Tuy nhiên, khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, kiến thức pháp luật và bản lĩnh chính trị của một bộ phận người lao động còn hạn chế, khiến họ có thể bị lợi dụng, lôi kéo vào các hội nhóm, hoạt động trái pháp luật trên không gian mạng.

Những vấn đề liên quan đến việc làm, tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc, nhà ở và an sinh luôn được công nhân quan tâm. Nếu thông tin chính thống chậm đến với người lao động, kiến nghị, băn khoăn không được giải đáp kịp thời, khoảng trống thông tin rất dễ xuất hiện. Những nội dung sai lệch, xuyên tạc có thể lợi dụng tâm lý bức xúc để tác động, dẫn dắt dư luận, thậm chí biến mâu thuẫn trong quan hệ lao động thành vấn đề phức tạp về chính trị, xã hội.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các khu công nghiệp không thể chỉ dừng ở việc phát hiện, xử lý thông tin xấu độc hay phản bác luận điệu sai trái. Quan trọng hơn là phải chủ động xây dựng sức đề kháng tư tưởng cho công nhân, người lao động; giúp họ có đủ thông tin, kiến thức và kỹ năng để nhận diện, sàng lọc, kiểm chứng trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.

Thành ủy Bắc Ninh chú trọng phát huy vai trò của hệ thống Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy cơ sở, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong đưa thông tin tích cực đến gần hơn với người dân, người lao động. Hệ thống Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 các cấp đã xây dựng, vận hành 337 kênh truyền thông, trong đó cấp thành phố có 11 kênh, cấp xã có 326 kênh. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố đăng tải, phát sóng 493.404 tin, bài, phóng sự, video, ảnh; có 130.520 lượt bình luận định hướng thông tin tích cực, phản bác thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch.

Đáng chú ý, việc truyền thông về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan cho thấy vai trò của thông tin chính thống trong cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, góp phần ổn định tình hình. Thông tin cần đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, bằng hình thức phù hợp và gắn với những vấn đề thiết thân của công nhân.

Cùng với tuyên truyền, định hướng tư tưởng, cần gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng về việc làm, thu nhập, điều kiện sống và các chế độ liên quan. Khi quyền lợi được bảo đảm, tiếng nói của người lao động được lắng nghe, niềm tin được củng cố thì những thông tin xuyên tạc, kích động sẽ khó có cơ hội tác động.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa bàn công nghiệp phải được thực hiện bằng cả thông tin thuyết phục và hành động thiết thực. Mỗi công nhân có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, mỗi doanh nghiệp quan tâm xây dựng môi trường lao động hài hòa, mỗi tổ chức đảng và đoàn thể thực sự gần gũi với người lao động sẽ góp phần tạo nên “lá chắn” từ cơ sở, giúp Bắc Ninh phát triển công nghiệp bền vững, giữ vững ổn định xã hội và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.