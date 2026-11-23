Khi người mua ngày càng thận trọng và áp lực hấp thụ lớn hơn, kịch bản đáng chú ý không hẳn là giá nhà giảm mạnh mà là tốc độ tăng giá chậm lại, sự phân hóa giữa các dự án rõ nét hơn.

Sức cầu chững lại, giá vẫn khó giảm

Những diễn biến trên thị trường trong tháng 10 cho thấy tâm lý người mua căn hộ đang có dấu hiệu thận trọng.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư giảm 9% so với tháng trước, dù lượng tin đăng gần như đi ngang. Tại TPHCM, mức độ quan tâm giảm 11%, trong khi nguồn cung rao bán cũng thu hẹp 5%.

Đáng chú ý, sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh nhiều loại hình bất động sản khác có diễn biến tích cực hơn. Tại Hà Nội, mức độ quan tâm nhà mặt phố và biệt thự lần lượt tăng 9% và 18%.

Thực tế trên cho thấy dòng tiền và sự chú ý của thị trường đang có xu hướng dịch chuyển, thay vì tập trung đồng đều vào căn hộ như trước.

Giá căn hộ được dự báo khó có thể giảm sâu hơn trong năm 2027.

Trong khi sức cầu chưa phục hồi rõ rệt, nguồn cung lại đứng trước khả năng tăng mạnh. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), nhiều dự án tại TPHCM sau sáp nhập đã hoàn tất công tác chuẩn bị và dự kiến đưa hàng ra thị trường.

Trong đó, Happy One Elite có 784 sản phẩm, Imperia Sensa Park 922 căn hộ, Norton Park 1.286 sản phẩm, Nam Mekong Grand Plaza 1.622 căn hộ và QTopia khoảng 6.000 sản phẩm.

Không chỉ nguồn hàng cuối năm, triển vọng trung hạn cũng cho thấy áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng. Avison Young dự báo TPHCM có thể đón thêm khoảng 25.000 căn hộ trong giai đoạn 2027-2030.

Khi nguồn cung liên tục bổ sung, bài toán của thị trường không còn đơn thuần là có dự án để bán hay không, mà là có đủ người mua với khả năng tài chính phù hợp hay không. Đây cũng là yếu tố có thể làm thay đổi cách định giá và chiến lược kinh doanh của các chủ đầu tư trong năm tới.

Một trong những câu hỏi được quan tâm nhất là liệu nguồn cung gia tăng và sức cầu chững lại có tạo ra một đợt giảm giá căn hộ trong năm 2027?

Theo DXS-FERI, mặt bằng giá sơ cấp khó giảm trong thời gian tới, đặc biệt tại những dự án có vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận lợi hoặc nằm gần các khu vực phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Thực tế, giá bán sơ cấp không chỉ phụ thuộc vào cung - cầu tức thời mà còn chịu tác động từ chi phí đất đai, xây dựng, tài chính và phát triển dự án. Vì vậy, ngay cả khi thanh khoản suy giảm, chủ đầu tư vẫn có những lý do để duy trì giá công bố, thay vì giảm sâu.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng nhanh trên diện rộng. Khi người mua có thêm lựa chọn, các dự án cùng phân khúc buộc phải cạnh tranh về giá bán, chất lượng xây dựng, tiện ích và chính sách thanh toán. Những sản phẩm định giá cao nhưng thiếu lợi thế về vị trí, hạ tầng hoặc khả năng khai thác có thể gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Chủ đầu tư phải thay đổi cuộc chơi

Ở thị trường thứ cấp, nguy cơ điều chỉnh giá được đánh giá rõ nét hơn. Những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, chịu áp lực trả lãi và cần thu hồi vốn có thể buộc phải hạ giá để tìm người mua.

Trong khi đó, người mua ở thực có xu hướng tận dụng tâm lý thận trọng của thị trường để thương lượng, thay vì chấp nhận mức giá chào bán.

Theo Knight Frank, thị trường căn hộ có thể đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2027 nếu sức cầu mới và các biện pháp hỗ trợ chính sách chưa đủ mạnh. Hàng tồn kho tích lũy có thể khiến các đợt điều chỉnh tiếp diễn trong quá trình thị trường hấp thụ nguồn cung.

Nhận định về triển vọng thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng năm 2027 sẽ mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới của bất động sản. Lực cầu vẫn ở mức cao nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhưng người mua sẽ thận trọng và khắt khe hơn, ưu tiên những đô thị có chất lượng sống tốt, giá cả phù hợp và tiềm năng kinh tế, việc làm.

Theo ông Đính, thị trường sẽ không bùng nổ, không sốt và không còn dễ dàng đẩy giá như trước. Thay vào đó, sức cạnh tranh giữa các chủ đầu tư ngày càng lớn.

Thực tế, cuộc cạnh tranh này đã bắt đầu thể hiện qua chính sách bán hàng. Thay vì giảm trực tiếp giá công bố, nhiều chủ đầu tư lựa chọn hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán hoặc chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm.

Tuy nhiên, ưu đãi chưa đủ sức tạo ra sự phục hồi đồng đều. Tại phân khúc nhà phố, biệt thự, tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 5%, dù lượng giao dịch tăng 1,3 lần so với tháng 9.

Điều này cho thấy vấn đề của thị trường không chỉ nằm ở phương thức thanh toán mà còn ở khoảng cách giữa giá bán và khả năng chi trả.

Khi thu nhập không tăng tương ứng với giá nhà, việc kéo dài thời gian thanh toán hay hỗ trợ lãi suất chỉ có thể giải quyết một phần khó khăn, không thể thay thế nhu cầu về một mặt bằng giá hợp lý.

Ở góc độ dài hạn, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng số hộ gia đình vẫn là những yếu tố hỗ trợ nhu cầu nhà ở. Tuy nhiên, nhu cầu lớn không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều có khả năng tăng giá. Thị trường sẽ ưu tiên những dự án đáp ứng nhu cầu sử dụng thực, có hạ tầng đồng bộ và gắn với các trung tâm việc làm, kinh tế.

Với nhà đầu tư, năm 2027 có thể mở ra cơ hội tiếp cận những sản phẩm có mức giá thương lượng tốt hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính. Thời kỳ chỉ cần mua một sản phẩm rồi chờ tăng giá để bán lại có thể không còn thuận lợi khi thanh khoản chậm và chi phí vốn vẫn là áp lực.

Tóm lại, năm 2027 được dự báo khó là thời điểm giá căn hộ đảo chiều giảm mạnh, nhưng sẽ là phép thử đối với khả năng định giá của chủ đầu tư và sức chịu đựng tài chính của nhà đầu tư.

Giá bán có thể tiếp tục neo cao ở những dự án có lợi thế, song dư địa tăng nóng sẽ thu hẹp khi nguồn cung mở rộng và người mua không còn dễ dàng chấp nhận mọi mức giá.