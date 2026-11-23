Anh Danh Thanh Vàng, Trưởng ấp Minh Phong, xã Bình An luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Ở tuổi 32, anh Danh Thanh Vàng, Trưởng ấp Minh Phong, xã Bình An thực hiện công việc ở địa phương bằng sự năng động, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, anh Vàng từng có thời gian đảm nhận xây dựng nhiều công trình. Với mong muốn đóng góp cho quê hương, anh quyết định trở về quê, tham gia hoạt động tại địa phương và được giao nhiệm vụ Phó trưởng ấp An Phước (nay là ấp Minh Phong). Năm 2026, được người dân tin tưởng, tín nhiệm, anh được bầu giữ chức trưởng ấp.

Đảm nhận nhiệm vụ mới, anh Vàng hiểu rằng công việc ở cơ sở không chỉ là tham gia hội họp, triển khai chủ trương mà quan trọng hơn là phải gần dân, hiểu dân. Anh tranh thủ đi địa bàn, gặp gỡ người dân, tìm hiểu tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của từng hộ dân để kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết.

Anh Vàng cho biết: “Ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với 560 hộ đồng bào Khmer và 110 hộ đồng bào Hoa, do đó việc tiếp cận, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số, cập nhật và làm sạch dữ liệu dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Tôi phải kiên trì đến từng nhà, gặp gỡ, giải thích để người dân hiểu và phối hợp thực hiện”.

Nhớ lại quá trình vận động người dân hiến đất xây dựng tuyến đường giao thông tại tổ 7, anh Vàng cho biết khu vực này có 15 hộ sinh sống. Ban đầu, việc vận động người dân đồng thuận hiến đất không dễ dàng, anh phải đi lại nhiều lần, kiên trì giải thích lợi ích của việc xây dựng đường đối với sinh hoạt của người dân. Sau nhiều lần vận động, người dân dần hiểu, đồng thuận và tự nguyện hiến đất để công trình được triển khai.

Ông Danh Sóc, ngụ ấp Minh Phong nói: “Anh Vàng gần gũi, thường xuyên lắng nghe ý kiến, giải quyết vấn đề vướng mắc của người dân. Thực hiện chuyển đổi số, ai chưa thao tác rành các ứng dụng, anh đều hỗ trợ, vì vậy chúng tôi rất quý và tin tưởng anh”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình An Nguyễn Văn Lộc, đồng chí Vàng là trưởng ấp đồng bào Khmer trẻ, luôn năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Vàng thường xuyên bám sát thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã vì quyền lợi người dân. Lãnh đạo xã ghi nhận và mong đồng chí Vàng tiếp tục phát huy sức trẻ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Tống Văn Hóa, Trưởng ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa trao tiền hỗ trợ cho người già neo đơn trên địa bàn ấp. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Là gương mặt trẻ được người dân tín nhiệm, anh Tống Văn Hóa (31 tuổi), Trưởng ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa có nhiều năm gắn bó với công tác ở địa phương. Năm 2017, anh là Bí thư Chi đoàn ấp. Đến tháng 7/2026, anh được chỉ định làm trưởng ấp lâm thời. Anh Hóa cho biết: “Được người dân tin tưởng, tôi rất vui nhưng cũng không tránh khỏi áp lực. Tôi cố gắng thực hiện tốt từng việc nhỏ để chăm lo đời sống cho người dân địa phương”.

Anh Hóa thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ người dân, dự các buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tìm cách giải quyết vấn đề người dân quan tâm. Điều anh Hóa trăn trở nhất hiện nay là ấp còn 2 tuyến kênh chưa có đường giao thông nông thôn, nhiều cầu tạm chưa bảo đảm an toàn. “Tôi mong trong nhiệm kỳ sẽ vận động nguồn lực bê tông hóa các tuyến đường, xây dựng cầu để người dân và học sinh đi lại thuận lợi”, anh Hóa nói.

Anh Danh Thanh Vàng và anh Tống Văn Hóa chỉ là hai trong số nhiều trưởng ấp trẻ trên địa bàn tỉnh An Giang đang góp sức xây dựng quê hương. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, họ từng bước đưa chủ trương vào cuộc sống, chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn.