“Xanh từ ý thức-Sạch từ hành động”

Ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (DVTH) phường Đồng Hới cho biết, hiện nay, cùng với sự phát triển đô thị, trên địa bàn phường Đồng Hới, người dân đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động nhằm cải thiện môi trường sống, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên vẫn còn không ít một số hộ gia đình, một vài người dân vẫn còn thói quen vứt rác ra đường, đổ rác thải ở những khu đất trống, những nơi công cộng và đâu đó vẫn còn tình trạng đổ trộm rác thải bừa bãi, các túi rác trôi trên sông, biển hay từng đống rác tràn lan khắp mặt đường.

Trước thực trạng đó, phường Đồng Hới đã nỗ lực phối hợp triển khai các hoạt động hướng đến xây dựng một môi trường sống trong lành, hiện đại, văn minh, vì sức khỏe của người dân.

Phường Đồng Hới ra quân chung tay làm sạch môi trường tại tổ dân phố Bảo Ninh 1 - Ảnh: P.V

Nổi bật, tại tổ dân phố (TDP) Bảo Ninh 1, phường Đồng Hới đã tổ chức ra quân lan tỏa thông điệp “Xanh từ ý thức-Sạch từ hành động” thu hút trên 100 đoàn viên, hội viên và người dân tham gia tổng vệ sinh tại khu vực bờ kè sông Nhật Lệ và trên tuyến đường Nguyễn Thị Định. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, hàng tấn rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và các điểm tập kết tự phát đã được thu gom, trả lại cảnh quan thông thoáng cho khu dân cư và diện mạo đô thị.

Cùng với đó, Trung tâm DVTH phường đã phối hợp với địa phương cắm biển “Cấm đổ rác”, đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống vách ngăn che chắn tại điểm tập kết rác chân cầu Nhật Lệ 1. Qua đó, nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, ngăn chặn tình trạng tái diễn đổ rác sai quy định.

Phường Đồng Hới nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, ngăn chặn tình trạng tái diễn đổ rác sai quy định - Ảnh: P.V

“Chủ đề “Xanh từ ý thức-Sạch từ hành động” mang nhiều ý nghĩa sâu sắc tại buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, đã tác động trực tiếp đến nhận thức và thói quen sinh hoạt của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng. Chúng tôi sẽ tự giác điều chỉnh lối sống và vận động, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến người thân, cộng đồng cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng đô thị văn minh”, bà Nguyễn Thị Ngoan, TDP Bảo Ninh 1, cho hay.

“Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, phường Đồng Hới đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế lãng phí thực phẩm, phân loại rác tại nguồn và chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1993 và tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm. Năm nay, thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” hướng sự quan tâm của cộng đồng đến mối liên hệ giữa cách mỗi người lựa chọn, sử dụng thực phẩm với lượng chất thải phát sinh và chất lượng môi trường đô thị.

Người dân phường Đồng Hới chung tay giữ gìn vệ sinh các tuyến phố - Ảnh: P.V

Tại phường Đồng Hới, các hoạt động hưởng ứng được triển khai trong tháng 9, tập trung tuyên truyền đến khu dân cư, trường học, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa điểm công cộng. Thông tin về bảo vệ môi trường được tăng cường trên hệ thống truyền thông, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, qua đó đưa những việc làm thiết thực đến gần hơn với người dân. Địa phương chú trọng vận động các hộ gia đình thực hiện tiết kiệm thực phẩm; đồng thời từng bước hình thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nguồn.

Cùng với đó, các khu dân cư ra quân vệ sinh đường phố, ngõ xóm, khu vực công cộng; thu gom rác tại sông, hồ, ao, kênh mương và khơi thông hệ thống tiêu thoát nước. Người dân được khuyến khích hạn chế sử dụng túi ni lon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thu gom chất thải tái chế, pin và chất thải điện tử đã qua sử dụng.

Đoàn Thanh niên phường phát huy vai trò xung kích thông qua các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác, trồng và chăm sóc cây xanh, làm sạch đường phố, kênh mương, ao hồ và các khu vực công cộng. Tại các trường học, nội dung phân loại rác, giữ gìn vệ sinh trường lớp, hạn chế lãng phí thực phẩm được lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Các cháu Trường mầm non Bảo Ninh-Phân hiệu Phú Hải với hoạt động ngoại khóa bảo vệ môi trường - Ảnh: P.V

“Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, cô và trò Trường mầm non Bảo Ninh đã có hoạt động ngoại khóa vui vẻ, vừa giáo dục ý thức vệ sinh, tiết kiệm cho các cháu khi còn thơ bé, vừa cho các cháu vận động phù hợp với lứa tuổi, như: Nhặt rác trong lớp học, sân chơi, vứt rác đúng nơi quy định, ăn xong xếp bát gọn gàng, rửa tay trước khi ăn, ngủ…”, Phó Hiệu trưởng nhà trường Trần Thị Thu Hương chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân vệ sinh môi trường trong tháng 9, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hướng đến việc hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong mỗi gia đình và cộng đồng. Từ những thay đổi bắt đầu trên từng “đĩa ăn sạch”, cùng chung tay giữ gìn từng tuyến phố, khu dân cư, Đồng Hới hướng đến một đô thị xanh, sạch, văn minh và bền vững.