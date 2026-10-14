Cụ thể hóa tiêu chí đối ngoại nhân dân trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, thành phố Hà Nội đã xác định rõ định hướng xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”: Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Định hướng này không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở mà còn hướng tới cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc” từ từng xã, phường, khu dân cư. Trong đó, nền quản trị phải ngày càng gần dân, phục vụ nhân dân, minh bạch, hiệu quả; phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, bảo đảm người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Trong tiến trình ấy, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các tổ chức thành viên củng cố đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội và kịp thời phản ánh kiến nghị từ cơ sở với cấp ủy, chính quyền là những nhiệm vụ thiết thực, góp phần bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai sát với đời sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 33 ngày 8-9-2026 và Hội nghị tập huấn triển khai tiêu chí hoạt động đối ngoại nhân dân thuộc Nhóm tiêu chí số 7 của Đề án, nhằm cụ thể hoá trách nhiệmtrong công tác đối ngoại nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, quá trình triển khai cần tập trung vào vào các định hướng trọng tâm: Phát huy vai trò chủ thể, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân; gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với yêu cầu phát triển của địa phương và Thủ đô; tăng cường chỉ đạo, phối hợp và đồng hành với cơ sở.

Theo đồng chí, trong giai đoạn thí điểm, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được ưu tiên hỗ trợ triển khai để đúc rút kinh nghiệm. Các xã, phường còn lại chủ động vận dụng phù hợp với thực tiễn, chú trọng hiệu quả thay vì hình thức, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm tốt, qua đó góp phần hoàn thiện mô hình.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Nam Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Nam Hải chia sẻ những nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 33/HD-MTTQ-BTT thuộc Nhóm tiêu chí số 7. Nội dung tập huấn làm rõ cách nhận diện hoạt động đối ngoại nhân dân; lựa chọn nội dung, hình thức và tổ chức triển khai; xác định sản phẩm, kết quả thực hiện; tự rà soát, đánh giá, chấm điểm và chuẩn bị tài liệu minh chứng. Các tình huống, mô hình và kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ các đơn vị vận dụng hiệu quả.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kết nối trực tuyến với các điểm cầu 126 xã, phường. Ảnh: Lê Dung

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên và đại diện các cơ sở trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, mô hình, kinh nghiệm triển khai tại địa phương.

Thông qua hội nghị, việc thực hiện tiêu chí đối ngoại nhân dân được định hướng theo hướng thống nhất về nhận thức, rõ về trách nhiệm và linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Qua đó, hệ thống Mặt trận có thêm cơ sở để phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực phù hợp, củng cố đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa từ những chuyển biến thiết thực trong đời sống nhân dân.

Một số điểm cầu tại cơ sở. Ảnh: PV