Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm giải trình

Dự thảo Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 02/2026/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình. Theo đó, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị được đánh giá theo thang điểm 100, với 5 nhóm tiêu chí gồm: Tính đầy đủ, chính xác, kịp thời trong thực hiện giải trình; mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình; mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục; mức độ công khai, minh bạch trong quá trình giải trình; việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình.

Khung tiêu chí quy định hai hình thức xếp loại, gồm đánh giá đối với từng vụ việc giải trình cụ thể và đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình hằng năm đối với cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng bộ tiêu chí nhằm cụ thể hóa các yêu cầu đánh giá, tạo cơ sở xem xét chất lượng, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về tính khoa học, tính khả thi và khả năng áp dụng trong thực tiễn của dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và dự thảo văn bản hướng dẫn đánh giá. Các ý kiến góp ý tập trung làm rõ những nội dung cần hoàn thiện, bảo đảm bộ tiêu chí phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc ban hành Bộ tiêu chí góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường công khai, minh bạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời tạo cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ý kiến tham luận, góp ý của đại biểu tại hội nghị sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý và phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngành Thanh tra. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định.