Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh chúc mừng Hội Nông dân tỉnh

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Yên đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Hội; đồng thời chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống hội viên.

Đại diện hai đơn vị cũng trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền, tiếp tục phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp Hội, những mô hình sản xuất hiệu quả, gương nông dân điển hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động, sản xuất, khích lệ hội viên nông dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào nông dân; mong muốn hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân, đồng thời quảng bá những tiềm năng, thế mạnh và thành quả phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.