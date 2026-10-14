Chính sách số đến từng người dân

Chi trả an sinh qua tài khoản

Thực hiện kế hoạch của phường về đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội và các tiện ích trên ứng dụng VNeID, Phòng Văn hóa-Xã hội phường đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Đồng Hới Mai Thị Thiên Lý cho biết, đơn vị đã tập trung vận động chi trả qua tài khoản đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 10/2026, toàn phường đã vận động được 1.105 người có công nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản, đạt tỉ lệ 85%.

Các đơn vị trên địa bàn phường Đồng Hới phối hợp ra quân hướng dẫn trực tiếp hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID - Ảnh: P.V

Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Phường Đồng Hới hiện có 1.303 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, là địa phương có số lượng người có công cao nhất toàn tỉnh. Phần lớn người có công là người cao tuổi, đã quen nhận tiền mặt nhiều năm, có tâm lý e ngại khi thay đổi. Không ít trường hợp cán bộ phải đến tận nhà thuyết phục trên 15 lần, người dân mới đồng thuận.

Dù vậy, với quyết tâm cao, tính đến ngày 5/10/2026, chỉ tiêu chi trả qua tài khoản cho người có công của phường đứng thứ 15/71 xã, phường trong tỉnh. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, phường đã vận động được 2.000/2.888 người (đạt gần 70%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 40%). Đồng Hới có cơ sở để tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu đối với người có công vào cuối tháng 11 và bảo trợ xã hội vào giữa tháng 12/2026.

Tiện ích số qua trường học và khu dân cư

Bên cạnh công tác chi trả trợ cấp, trong tháng 9/2026, Phòng Văn hóa-Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường và Đoàn phường Đồng Hới tổ chức ra quân hướng dẫn trực tiếp tại nhiều tổ dân phố (TDP) như: Đồng Mỹ, Đồng Phú 2, Đồng Thành, Đức Ninh 1, Đồng Hải, Nam Lý 1 và Nam Lý 2 để hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Qua triển khai thực hiện, phường đã ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo tại các cơ sở giáo dục và khu dân cư. Điển hình, Chi bộ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường THPT Phan Đình Phùng đã lãnh đạo Đoàn trường hướng dẫn học sinh thực hiện với tỉ lệ tích hợp đạt trên 90%. Lực lượng học sinh nhanh nhạy với công nghệ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại trường mà còn trở thành những “tuyên truyền viên” hỗ trợ cha mẹ, người thân tại gia đình.

Công an phường Đồng Hới hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID - Ảnh: H.Tr

“TDP Đồng Mỹ với 1.029 hộ, trên 3.500 nhân khẩu. Đơn vị đã chủ động lập danh sách chi tiết các hộ gia đình theo từng cụm dân cư, theo dõi sát sao tiến độ thực hiện của từng cá nhân để có phương án hỗ trợ kịp thời”, Bí thư Chi bộ TDP Đồng Mỹ Hà Thị Kim Thu cho hay.

Dù vậy, tỉ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội toàn phường hiện mới đạt 37,74% (đứng thứ 56/78 xã, phường), khoảng cách đến mục tiêu 100% còn khá lớn.

Để mục tiêu không chỉ đạt bằng con số

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, để thu hẹp khoảng cách từ thực tế đã thực hiện đến mục tiêu “về đích” tích hợp tài khoản an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2026, phường sẽ tập trung, phát huy vai trò nêu gương, cán bộ, đảng viên phải đi đầu thực hiện, đồng thời chủ động hỗ trợ người thân và Nhân dân xung quanh cùng tham gia để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, đẩy mạnh vai trò của hệ thống giáo dục. Các trường THPT tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên hướng dẫn học sinh đủ điều kiện đạt tỉ lệ 100%, phát huy tối đa vai trò cầu nối công nghệ từ nhà trường về gia đình.

Mặt khác, tại địa bàn dân cư, các chi bộ TDP phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận rà soát từng hộ gia đình, từng cá nhân. Chuyển từ vận động chung chung sang tiếp cận đúng đối tượng chưa thực hiện, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người cao tuổi và người gặp khó khăn khi thao tác. Đặc biệt, cần kỷ cương và đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị; yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc phường không chỉ hoàn thành nhiệm vụ nội bộ mà còn tích cực tham gia hỗ trợ trực tiếp Nhân dân tại khu dân cư.

“Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, phường Đồng Hới đang hướng tới mục tiêu không chỉ đạt bằng con số chỉ tiêu được giao mà quan trọng hơn là từng bước hình thành thói quen sử dụng tiện ích số cho Nhân dân. Qua đó, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn một cách thực chất, hiệu quả”, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan khẳng định.