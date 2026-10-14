Hai bãi biển nổi tiếng ở Quảng Trị bị xâm thực nghiêm trọng

Thực trạng đáng báo động

Tỉnh Quảng Trị có hơn 191 km đường bờ biển trải dài ở phía Đông, với nhiều bãi biển đẹp. Trong đó, biển Nhật Lệ, Bảo Ninh xuất hiện nổi bật với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn kéo dài và đẹp.

Nhiều năm qua, hai bãi biển Nhật Lệ và Bảo Ninh phải đối mặt với tình trạng biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng, đe dọa các công trình nhà ở, hạ tầng ven biển.

Tại bãi biển Nhật Lệ, xâm thực diễn ra nhanh không chỉ làm mất dần các bãi tắm du lịch, mà còn gây bồi lấp cửa sông Nhật Lệ, làm giảm khả năng thoát lũ và nguy cơ ngập lụt cho vùng đô thị lân cận.

Xâm thực biển đe dọa hạ tầng ven biển Nhật Lệ.

Tháp cứu hộ cứu nạn có nguy cơ đổ sập do sạt lở.

Năm 2022, để ngăn chặn tình trạng xâm thực bãi biển, kè biển Nhật Lệ được tỉnh Quảng Bình (cũ) đầu tư 35 tỷ đồng với mục đích chống sạt lở bờ biển. Tuy nhiên, chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng, tuyến kè này đã bị sóng đánh sập.

Bờ kè ven biển Nhật Lệ bị sóng đánh sập.

Đầu năm 2025, sau khi khảo sát, UBND TP Đồng Hới (cũ) và các cơ quan chuyên môn xác định, bãi biển bị hạ thấp liên tục từ 2018 đến 2025 với khối lượng cát bị cuốn trôi ước hơn 500.000 m3. Sóng gần bờ cao hơn 33-34%, tốc độ dòng chảy ven bờ tăng 28-43% so với năm 2018.

Biển ngày càng ăn sâu vào đất liền.

Theo quan sát tại bãi biển Nhật Lệ, xâm thực ăn sâu vào đất liền, tạo thành một bờ dốc cao làm ảnh hưởng lớn việc đi lại và tắm biển của người dân. Tình trạng xâm thực còn gây sạt lở tháp cứu hộ cứu nạn được xây dựng trên bờ biển. Hiện, UBND phường Đồng Hới đã chủ động phương án dùng đá hộc để xử lý ở các vị trí xói lở nhằm giữ tháp và bảo vệ bờ biển.

Hệ thống thoát nước bị sóng đánh hỏng.

Nằm cách bãi biển Nhật Lệ không xa là bãi biển Bảo Ninh, nơi được nhiều du khách biết đến là bãi biển có vẻ đẹp hoang sơ, bờ biển dài. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, bãi biển Bảo Ninh cũng không tránh khỏi tình trạng bị xâm thực mạnh.

Khung cảnh tan hoang tại bãi biển Bảo Ninh.

Theo quan sát, gần 100 mét bờ biển đoạn phía sau Quảng trường biển Bảo Ninh bị khoét sâu, tạo thành các triền cát cao, nước biển ăn dần vào bờ. Tình trạng này mới chỉ diễn ra vài năm gần đây, nhưng tiến triển rất nhanh, đe dọa đến cơ sở hạ tầng trên bãi biển.

Bờ biển bị xâm thực mạnh, tạo thành các sườn dốc dựng đứng.

Tình trạng xâm thực tại bãi biển Bảo Ninh hiện nay rất bất thường, có chiều hướng diễn biến phức tạp, nếu không xử lý sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch biển của địa phương.

Bãi biển du lịch ngày càng thu hẹp.

Khẩn trương tìm giải pháp

Ông Lê Quang Lam - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị - cho biết, tình trạng xâm thực tại hai bãi biển Nhật Lệ và Bảo Ninh diễn ra từ lâu nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Xâm thực diễn ra nhanh không chỉ làm mất dần các bãi tắm du lịch, mà còn gây bồi lấp cửa sông Nhật Lệ, làm giảm khả năng thoát lũ và gây cản trở tàu thuyền đánh bắt thủy sản của ngư dân địa phương đi đánh bắt thủy sản xa bờ.

Hạ tầng ven biển Bảo Ninh bị sóng đánh tan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai nghiên cứu tìm hướng xử lý khắc phục tình trạng xâm thực bờ biển, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và đang trong thời gian hoàn thiện giải pháp. Việc xâm thực ảnh hưởng tới bờ biển Quảng Trị có rất nhiều nguyên nhân, hiện đơn vị đang gấp rút chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp sớm trình lãnh đạo tỉnh để kịp thời ứng phó với tình trạng xâm thực bờ biển.

Theo ông Hoàng Ngọc Đan - Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, tình trạng xâm thực mạnh đã ăn sâu vào gần đến các công trình công cộng, như tháp cứu hộ cứu nạn, cột điện chiếu sáng trên bãi biển. Trước mắt, đơn vị đang tập trung di dời các ki-ốt, công trình có nguy cơ sạt lở vào sâu phía trong, gia cố tháp cứu hộ cứu nạn, đồng thời sẵn sàng tháo dỡ các hạng mục như cột điện nếu biển tiếp tục xâm lấn.

Theo ông Đan, với quy mô và diễn biến xâm thực hiện nay, địa phương không thể tự xử lý mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, các nhà khoa học để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp, đồng thời bố trí nguồn lực nhằm bảo vệ lâu dài hai bãi biển Nhật Lệ và Bảo Ninh.