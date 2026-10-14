Khuyến cáo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên vượt xa năng lực thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này và các cây cầu trọng điểm của Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)