An Giang: Hai cha con đi kéo lưới bắt cá bị sét đánh tử vong

Hai cha con xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang kéo lưới cá giữa cánh đồng bị sét đánh tử vong. (Ảnh minh họa)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đông Lê Trường Kế, vụ sét đánh khiến hai cha con tử vong khi đi kéo lưới giữa đồng xảy ra ở khu vực kênh 10, xã Tân Hiệp.

“Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị liên quan nắm thông tin về hoàn cảnh gia đình để có hướng hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân”, ông Lê Trường Kế cho biết.

Trước đó, trên cộng đồng mạng xã hội Facebook có chia sẻ nhiều hình ảnh, clip ngắn ghi lại cảnh gia đình nạn nhân lo hậu sự cho ông T.N.Th. và anh T.N.D. (con trai ông Th.), cùng ngụ ở xã Thạnh Đông chẳng may bị sét đánh tử vong xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 13/10.

Qua một đoạn clip, người được cho là chứng kiến vụ việc kể lại, lúc xảy ra sự việc hy hữu trên trời đang mưa nhẹ, nhưng kéo dài. Hai cha con ông Th. chuẩn bị kéo lưới thì bất ngờ bị sét đánh trúng, nằm gục giữa cánh đồng nước.

Sau đó, một số người đi kéo lưới gần đó hay sự việc đã đến thì phát hiện ông Th. và anh D. đã tử vong.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho hay, những ngày qua, các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào và dông nhiều nơi trên địa bàn tỉnh An Giang. Do vậy, đơn vị này khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét... gây ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống sinh hoạt.