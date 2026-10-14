Cà Mau: 'Đổi rác lấy quà' - chung tay bảo vệ môi trường

Tại chương trình, các loại rác thải có thể tái chế như: Chai nhựa; lon nước; giấy vụn… được người dân thu gom từ gia đình, khu vực công cộng đến đổi lấy những nhu yếu phẩm thiết thực như: Đường; sữa; dầu ăn; nước mắm…. Hoạt động không chỉ góp phần thu gom, phân loại rác thải, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Đoàn Thanh niên địa phương đổi quà lấy rác cho người dân.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng đoàn viên, thanh niên đã đổi được 40 phần quà cho người dân trị giá 8 triệu đồng. Đồng thời đơn vị còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni-lông và đồ nhựa dùng một lần, không vứt rác xuống sông, rạch và khu vực ven biển.

Niềm vui của các cháu nhỏ khi nhận được quà từ chương trình “Đổi rác lấy quà” do Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ địa phương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng xanh, sạch, đẹp.